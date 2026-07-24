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Fenerbahçe’den yeni golcü atağı! Ayrılık izni çıktı

Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin, forvet transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

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Giriş Tarihi: 24.07.2026 18:19 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 18:20
Fenerbahçe’den yeni golcü atağı! Ayrılık izni çıktı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarında rotasını forvete çevirdi.

Fenerbahçe’den yeni golcü atağı! Ayrılık izni çıktı

Vedat Muriqi'nin yanına bir golcü daha almak isteyen sarı-lacivertlilerin sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe’den yeni golcü atağı! Ayrılık izni çıktı

Fenerbahçe'nin transfer için harekete geçtiği aktarıldı.

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Fenerbahçe’den yeni golcü atağı! Ayrılık izni çıktı

DEMIROVIC RADARDA

Sky DE'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe’den yeni golcü atağı! Ayrılık izni çıktı

Sarı-lacivertlilerin, Ermedin Demirovic transferi için harekete geçtiği vurgulandı.

Fenerbahçe’den yeni golcü atağı! Ayrılık izni çıktı

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcü için transfer şartlarını ve maliyetini detaylı şekilde araştırdığı belirtildi.

Fenerbahçe’den yeni golcü atağı! Ayrılık izni çıktı

AYRILIĞA İZİN ÇIKTI

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness'in 28 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak baktığı vurgulandı.

Fenerbahçe’den yeni golcü atağı! Ayrılık izni çıktı

Ermedin Demirovic transferinde Juventus ve Leeds United'ın da devrede olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’den yeni golcü atağı! Ayrılık izni çıktı

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Ermedin Demirovic'in Stuttgart ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe’den yeni golcü atağı! Ayrılık izni çıktı

Bosna Hersekli santrforun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’den yeni golcü atağı! Ayrılık izni çıktı

Ermedin Demirovic, santrforun yanı sıra her iki kanatta da forma giyebiliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #TRANSFER