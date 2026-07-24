Fenerbahçe’den yeni golcü atağı! Ayrılık izni çıktı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarında rotasını forvete çevirdi. Vedat Muriqi'nin yanına bir golcü daha almak isteyen sarı-lacivertlilerin sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin transfer için harekete geçtiği aktarıldı. DEMIROVIC RADARDA Sky DE'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Ermedin Demirovic transferi için harekete geçtiği vurgulandı. Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcü için transfer şartlarını ve maliyetini detaylı şekilde araştırdığı belirtildi. AYRILIĞA İZİN ÇIKTI Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness'in 28 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak baktığı vurgulandı. Ermedin Demirovic transferinde Juventus ve Leeds United'ın da devrede olduğu aktarıldı. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Ermedin Demirovic'in Stuttgart ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Bosna Hersekli santrforun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ermedin Demirovic, santrforun yanı sıra her iki kanatta da forma giyebiliyor.