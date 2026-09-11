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Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Kartal’a büyük şok! İstifanın perde arkası ortaya çıktı...
Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Kartal’a büyük şok! İstifanın perde arkası ortaya çıktı...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Roma karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından görevinden istifa ettiğini açıklaması şok etkisi yarattı. Kartal'ı istifaya götüren olayın ortaya çıktığı konuşulurken, gündeme sürpriz bir hoca ismi de geldi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 11.09.2026 09:13
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 09:16