Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Kartal’a büyük şok! İstifanın perde arkası ortaya çıktı...

Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Kartal’a büyük şok! İstifanın perde arkası ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Roma karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından görevinden istifa ettiğini açıklaması şok etkisi yarattı. Kartal'ı istifaya götüren olayın ortaya çıktığı konuşulurken, gündeme sürpriz bir hoca ismi de geldi. İşte haberin detayları...

YASEMİN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 11.09.2026 09:13 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 09:16
Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Kartal’a büyük şok! İstifanın perde arkası ortaya çıktı...
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında İtalyan ekibi Roma'yı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda konuk etti.

Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Kartal’a büyük şok! İstifanın perde arkası ortaya çıktı...

Sarı-lacivertliler, 39. dakikada Bryan Cristante'nin golüyle yenik duruma düştü ve ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.

Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Kartal’a büyük şok! İstifanın perde arkası ortaya çıktı...

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 48. dakikada Archie Brown'un kaydettiği golle beraberliği yakaladı ve maç 1-1 sonuçlandı.

Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Kartal’a büyük şok! İstifanın perde arkası ortaya çıktı...

İsmail Kartal, sarı lacivertli takıma Devler Ligi'nde puan kazandıran ilk Türk teknik direktör olma başarısını gösterdi.

Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Kartal’a büyük şok! İstifanın perde arkası ortaya çıktı...

İSTİFA KARARINI AÇIKLADI

Ancak 65 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, İtalyan temsilcisiyle oynanan mücadelenin ardından şok kararını açıkladı.

Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Kartal’a büyük şok! İstifanın perde arkası ortaya çıktı...

Karşılaşma öncesi yaptığı basın toplantısında 'Kendimden ve takımdan çok eminim" diyerek iddiasını ortaya koyan Kartal dediğini de yaptı.

Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Kartal’a büyük şok! İstifanın perde arkası ortaya çıktı...

"OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, "Galibiyeti kaçıran biz olduk. Oyuncularım söylediklerimin hepsini kusursuz yaptığı için teşekkür ediyorum. Maç 1-1 bitti. Önümüze bakacağız" dedi.

Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Kartal’a büyük şok! İstifanın perde arkası ortaya çıktı...

"BİR DAHA DÖNMEMEK ÜZERE İSTİFA EDİYORUM"

Basın toplantısında ise bombayı patlattı. Gazetecilere soru almayacağını belirten Kartal şu ifadeleri kullandı: "3 aydır buradayım. Güzel günlerdi. Bir daha asla geri dönmemek üzere görevimden istifa ediyorum."

Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Kartal’a büyük şok! İstifanın perde arkası ortaya çıktı...

BEŞİKTAŞ DERBİSİ DETAYI

Başkan Aziz Yıldırım karardan habersizdim dese de Kartal'ın bu kararı Beşiktaş derbisi sonrası aldığı öğrenildi.

Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Kartal’a büyük şok! İstifanın perde arkası ortaya çıktı...

Dev maç sonrası yapılan eleştirilerin sabrı taşırdığı, tecrübeli hocanın pazartesi günü yardımcılarıyla bir toplantı yaparak 'istifa' kararını açıkladığı ancak tarihi maç öncesi kulübü sıkıntıya sokmamak için beklendiği öğrenildi.

Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Kartal’a büyük şok! İstifanın perde arkası ortaya çıktı...

FUTBOLCULARDAN ŞİKAYET İDDİASI

"Yönetimin önünü açıyorum" diyen Kartal'ın yeni teknik direktör arayışında olunduğu haberlerinden etkilendiği, bazı futbolcuların Başkan Aziz Yıldırım'la yemek yiyerek hocayı şikâyet ettiği de iddia edildi.

Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Kartal’a büyük şok! İstifanın perde arkası ortaya çıktı...

TAKIMIN BAŞINDA KUYT OLABİLİR

Deneyimli teknik direktör, kararından geri adım atmazsa takımı Gaziantep maçına yardımcı antrenör Dirk Kuyt çıkartacak.

Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Kartal’a büyük şok! İstifanın perde arkası ortaya çıktı...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5.haftasında 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.

Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Kartal’a büyük şok! İstifanın perde arkası ortaya çıktı...

CONTE İSMİ GÜNDEMDE

Fenerbahçe yönetiminin İsmail Kartal yerine B planında Antonio Conte isminin olduğu da gündemde. En son Napoli'yi çalıştıran Conte, şu an F.Bahçe forması giyen Lukaku, Skriniar ve Kante'nin hocalığını yaptı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #ROMA #AZİZ YILDIRIM #ARCHİE BROWN #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ