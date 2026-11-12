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Fenerbahçeli yıldıza Galatasaray kancası! Transferde bomba iddia

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe forması giyen tecrübeli futbolcu ile ilgilendiği öne sürüldü.

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Giriş Tarihi: 12.11.2026 17:41
Fenerbahçeli yıldıza Galatasaray kancası! Transferde bomba iddia

Galatasaray'da kurmaylar devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçeli yıldıza Galatasaray kancası! Transferde bomba iddia

Sarı-kırmızılıların transfer çalışmalarında büyük bir sürprize imza attığı belirtildi.

Fenerbahçeli yıldıza Galatasaray kancası! Transferde bomba iddia

Galatasaray'ın Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu ile ilgilendiği aktarıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçeli yıldıza Galatasaray kancası! Transferde bomba iddia

SAĞ BEK HEDEFİ

Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki hedeflerinden birinin sağ bek bölgesini güçlendirmek olduğu ifade edildi.

Fenerbahçeli yıldıza Galatasaray kancası! Transferde bomba iddia

MERT MÜLDÜR İDDİASI

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçeli yıldıza Galatasaray kancası! Transferde bomba iddia

Sarı-kırmızılıların, Mert Müldür'ün durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

Fenerbahçeli yıldıza Galatasaray kancası! Transferde bomba iddia

ARDA OKAN KURTULAN DA LİSTEDE

Galatasaray'ın sağ bek transferinde bir diğer adayının Arda Okan Kurtulan olduğu belirtildi.

Fenerbahçeli yıldıza Galatasaray kancası! Transferde bomba iddia

MERT 9 MAÇTA OYNADI

Mert Müldür, bu sezon Fenerbahçe'de 9 maça çıktı ve toplam 348 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçeli yıldıza Galatasaray kancası! Transferde bomba iddia

27 yaşındaki sağ bekin, sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçeli yıldıza Galatasaray kancası! Transferde bomba iddia

Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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