Fenerbahçeli yıldıza Galatasaray kancası! Transferde bomba iddia

Galatasaray'da kurmaylar devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların transfer çalışmalarında büyük bir sürprize imza attığı belirtildi. Galatasaray'ın Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu ile ilgilendiği aktarıldı. SAĞ BEK HEDEFİ Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki hedeflerinden birinin sağ bek bölgesini güçlendirmek olduğu ifade edildi. MERT MÜLDÜR İDDİASI Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Mert Müldür'ün durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. ARDA OKAN KURTULAN DA LİSTEDE Galatasaray'ın sağ bek transferinde bir diğer adayının Arda Okan Kurtulan olduğu belirtildi. MERT 9 MAÇTA OYNADI Mert Müldür, bu sezon Fenerbahçe'de 9 maça çıktı ve toplam 348 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki sağ bekin, sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.