Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Bu kez bonservisiyle…

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının sürdüğü dönemde sürpriz bir gelişme yaşandı. Yabancı kuralı sebebiyle birçok yabancı isimle vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isme talip çıktığı aktarıldı. Olimpiakos'un tecrübeli futbolcuyu renklerine bağlamak istediği ifade edildi. SOFYAN AMRABAT İDDİASI Fotomaç'ın Yunanistan basınından derlediği habere göre; Olimpiakos'un Sofyan Amrabat ile ilgilendiği belirtildi. Yunanistan ekibinin, Faslı futbolcuyu transfer etmek için harekete geçtiği kaydedildi. Olimpiakos'un Sofyan Amrabat transferinde ısrarcı olduğu vurgulandı. BONSERVİSİYLE İSTİYORLAR Olimpiakos'un Sofyan Amrabat'ı bonservisiyle birlikte transfer etmek istediği belirtildi. Sofyan Amrabat geride kalan sezonda kiralık olarak Real Betis forması giymiş ve sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'ye dönmüştü. 2026 Dünya Kupası'nın ardından Sofyan Amrabat'ın geleceğinin netleşeceği kaydedildi. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Faslı orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.