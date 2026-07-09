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Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Bu kez bonservisiyle…

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin yıldızına Olimpiakos'un talip olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 09.07.2026 17:03 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 17:04
Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Bu kez bonservisiyle…

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının sürdüğü dönemde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Bu kez bonservisiyle…

Yabancı kuralı sebebiyle birçok yabancı isimle vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isme talip çıktığı aktarıldı.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Bu kez bonservisiyle…

Olimpiakos'un tecrübeli futbolcuyu renklerine bağlamak istediği ifade edildi.

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Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Bu kez bonservisiyle…

SOFYAN AMRABAT İDDİASI

Fotomaç'ın Yunanistan basınından derlediği habere göre; Olimpiakos'un Sofyan Amrabat ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Bu kez bonservisiyle…

Yunanistan ekibinin, Faslı futbolcuyu transfer etmek için harekete geçtiği kaydedildi.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Bu kez bonservisiyle…

Olimpiakos'un Sofyan Amrabat transferinde ısrarcı olduğu vurgulandı.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Bu kez bonservisiyle…

BONSERVİSİYLE İSTİYORLAR

Olimpiakos'un Sofyan Amrabat'ı bonservisiyle birlikte transfer etmek istediği belirtildi.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Bu kez bonservisiyle…

Sofyan Amrabat geride kalan sezonda kiralık olarak Real Betis forması giymiş ve sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'ye dönmüştü.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Bu kez bonservisiyle…

2026 Dünya Kupası'nın ardından Sofyan Amrabat'ın geleceğinin netleşeceği kaydedildi.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Bu kez bonservisiyle…

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Bu kez bonservisiyle…

Faslı orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #OLİMPİAKOS #FENERBAHÇE #SOFYAN AMRABAT #TRANSFER