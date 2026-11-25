Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk deplasmanında sahaya çıkacak. Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasındaki müsabaka öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekibinin, Londra'daki maçta Fenerbahçeli yıldızı takip edeceği belirtildi. NEWCASTLE KANCASI A Spor'un haberine göre; Newcastle United'ın Archie Brown ile ilgilendiği kaydedildi. Newcastle United kurmaylarının, Stamford Bridge'deki maçta Archie Brown'ı tribünden izleyeceği aktarıldı. Premier Lig ekibinin, Archie Brown'ı bir süredir takip ettiği vurgulandı. TÜRKİYE'DE DE İZLEDİLER Archie Brown'ın Süper Lig'de oynadığı maçların da Newcastle United tarafından izlendiği ifade edildi. Newcastle United'ın Archie Brown için bir bilgi toplama süreci yürüttüğü belirtildi. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK 24 yaşındaki İngiliz sol bekin, Newcastle United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Archie Brown'ın güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.