Fenerbahçeli yıldızlar hayran bıraktı! ‘En büyük kazanç Aktürkoğlu’

Bir hafta önce tur atlanmasına rağmen eleştirilen sarı-lacivertliler, bu kez çok daha organize, çok daha disiplinli ve ne yaptığını bilen bir görüntü çizdi. Kalecisinden en uçtaki oyuncusuna kadar tıkır tıkır işleyen bir sistem vardı. Top rakipteyken baskısını doğru yapan, top kendisindeyken sabırlı kalan ve oyunun temposunu istediği gibi yönlendiren bir takım izledik.