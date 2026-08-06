Fenerbahçeli yıldızlar hayran bıraktı! ‘En büyük kazanç Aktürkoğlu’

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı ve rövanş öncesi avantajı elde etti. Sarı-lacivertlilerin galibiyetini SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, Ömer Üründül ve Mustafa Çulcu masaya yatırdı. Fenerbahçeli futbolcuların performanslarına yapılan yorumlar dikkat çekerken, Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir parantez açıldı. Öte yandan Mustafa Çulcu, maçın hakem kararlarını değerlendirdi. MURAT ÖZBOSTAN: ELİT KADRO, ELİT OYUN, MUTLU F.BAHÇE! Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında sadece 2-0 kazanmadı; sahaya koyduğu oyunla kalite farkını da net biçimde ortaya koydu. Skor tabelasında iki gol yazıyordu ama kaçan fırsatlar düşünüldüğünde maç çok daha farklı bitebilirdi. Herhalde sokaktaki herhangi bir Fenerbahçe taraftarına dün geceki ilk 11'i sorsanız, hiç düşünmeden bu 11'i sayardı. İsmail Kartal bu kez hiçbir detayı şansa bırakmamış, elindeki en güçlü kadroyu sahaya sürmüştü. Rakibe göre değil, kendi oyununa odaklanan bir Fenerbahçe vardı. Bir hafta önce tur atlanmasına rağmen eleştirilen sarı-lacivertliler, bu kez çok daha organize, çok daha disiplinli ve ne yaptığını bilen bir görüntü çizdi. Kalecisinden en uçtaki oyuncusuna kadar tıkır tıkır işleyen bir sistem vardı. Top rakipteyken baskısını doğru yapan, top kendisindeyken sabırlı kalan ve oyunun temposunu istediği gibi yönlendiren bir takım izledik. Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz Milan Skriniar'dı. Yıldız stoper, maç ilerledikçe adeta devleşti. Sadece yaptığı müdahalelerle değil, savunmayı yönlendirişiyle de gerçek bir lider olduğunu gösterdi. Hava toplarında rakibine üstünlük kurarak güven verdi, geriden oyun kurulurken soğukkanlı pas tercihleriyle takımın çıkışlarını rahatlattı. Mücadelesiyle tribünleri ayağa kaldırdı, hırsıyla takım arkadaşlarını ateşledi. Greenwood da sahnedeydi. Attığı gol kadar özgüveni ve hücumdaki hareketliliği de dikkat çekti. Bu performans, onun Fenerbahçe adına önemli bir silah olacağının sinyallerini verdi. Talisca'nın attığı ilk gol, tam anlamıyla klas kokuyordu. Vuruş tekniği, zamanlaması ve bitiriciliği üst düzeydi. Ya Kerem... O da övgüyü bu sefer hak etti. Fenerbahçe'nin en önemli kazanımı bireysel performanslardan çok takım bütünlüğüydü. Her oyuncu görevini biliyor, herkes birbirinin açığını kapatıyor, sistem aksamıyor. ÖMER ÜRÜNDÜL: EN BÜYÜK KAZANÇ AKTÜRKOĞLU! Fenerbahçe, Kadıköy'de Sturm Graz karşısında rövanş için avantajlı bir skor elde etti. İlk 20 dakikada çok tempolu bir futbol sergilediler. Talisca ile erken skor avantajı yakalandı. Devre ortasından sonra yüksek tempoda düşüş başladı. Buna rağmen rakibe de tehlikeli atak şansı verilmiyordu. Taktik açıdan geride genişlik bırakmamak doğru bir tercihti. Devre sonunda Greenwood'un mükemmel golüyle fark ikiye çıktı. İkinci yarı tahmin ettiğim gibi geçti. Fenerbahçe, fizik olarak oyundan düştü. İlk yarı top yapamayan Graz'ın zaman zaman oyunu kontrolü ettiğini, bazı tehlike atak girişimleri geliştirildiğini gördük. Sonra İsmail Kartal'dan hamleler geldi. İkinci yarıdaki kopuk futbolda rakip risk aldığı için Fenerbahçe'nin seyrek ataklarında da üçüncü golün de gelebileceği 2-3 pozisyon gelişti. Hele hele uzatma bölümünde kaçan fırsat çok netti. Sonuçta 2 farklı skorla maç noktalandı. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda fiziksel açından düşmesi normal. Bu kadro yapısının tempoda devamlılık sağlaması mümkün değil. Guendouzi ve Kante ağır yükü başarıyla taşıdılar. Skriniar son derece diriydi, yanındaki Ake'nin de işi biliyor olması Skriniar'ı daha da rahatlattığı gerçek. Greenwood gerçekten çok kaliteli bir kanat forveti. Futbolu biliyor, az top kaybediyor golü de mükemmeldi ama daha hazır değil. Dün gecenin en büyük kazancı Kerem'in performansıydı. Müthiş koştu, en önemlisi de takım savunmasına verdiği üst düzey katkıydı. MUSTAFA ÇULCU: USTALIK VE AKIL KAZANDI Fenerbahçe muazzam seyirci desteğini ve coşkusunu arkasına alarak çok genç ve dinamik rakibi karşısında yüksek oyun kontrolü ve her geçen gün artan ritimli pas trafiği ile başladı. Erken bulduğu gol üzerindeki baskıyı da aldı, daha rahat ve öz güvenli pas yapmasını sağladı. Guendouzi muhteşem bir bağlantı oyuncusu. Kante ile iyi bir ikili oldular. Greenwood'un, Kerem'e attığı uzun ve isabetli ters toplarda Kerem ilk dokunuş ve kontrolleri iyi yapabilmiş olsa daha etkili ve üretken olacak. Ancak tedirgin ve tepki alacağım korkusu onun rahat oynamasını engelliyor. 60'ta o golü atabilse öz güven patlaması yaşayacak eski Kerem çizgine ulaşacaktı! Fenerbahçe'nin ilk yarıda soyunma odasına 2-0 ile girmesi büyük güvence oldu. Son 30'da oyundan düştü. İsmail hocanın hamleleri doğruydu. Skriniar öyle gönülden coşkulu ve hırslı oynuyor ki sahada basmadık yer, yapmadık hamle bırakmadı. Tam bir kaptan. Ake ile uyumlu oyunları büyük güven veriyor. Dün akşam gençlik ve atletizm değil tecrübe, ustalık ve akıl kazandı. İngiliz Christopher Kavanagh, 13 yaşında hakemliğe başlamış, 2019'da FIFA olmuş, 40 yaşında UEFA Elit kategori bir hakem. Tecrübesi ve sakin yapısıyla oyunu hemen kontrol altına aldı. Stankovic'in 21'de Guendouzi'ye yaptığı faul sınırda, UEFA'nın ifade ettiği borderline... Hakemin saha kararı sarı da kaldı. Bence de sarı yeterliydi. Kavanagh, kalitelisiyle başarılı bir maç yönetti.