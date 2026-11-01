Fenerbahçeli yıldızlar için salvolar! ‘Süper Lig’e havlu attı’

Süper Lig'de Fenerbahçe, Göztepe karşısında şoke eden bir mağlubiyet yaşadı. Taraftarın tepki gösterdiği maçın ardından Galatasaray ile puan farkı 9'a yükseldi. Fenerbahçe'nin mağlubiyetini SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, Mustafa Çulcu ve Ömer Üründül kaleme aldı. Fenerbahçeli yıldızlar için yapılan eleştiriler ön plana çıktı. İşte Fenerbahçe – Göztepe maçına dair SABAH Spor yazarlarının görüşleri... MURAT ÖZBOSTAN: TABLO ÇOK ACI! Fenerbahçe, Dirk Kuyt yönetimindeki ilk maçında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Hem de 1-0 öndeyken, sadece iki dakika içinde iki gol yiyerek! Yeni bir başlangıç bekleyen Kadıköy, daha ilk maçta yine hayal kırıklığına uğradı. Kuyt için kötü bir başlangıç oldu ama asıl mesele teknik direktör değişikliği değil. Fenerbahçe'nin yıllardır çözemediği sorun yine sahneye çıktı: Öne geçiyor ama maçı bitiremiyor. 76 ve 78. dakikalarda gelen goller, savunma zaafından çok daha fazlasını anlatıyor. Bu takım ruhsal olarak da çökmüş. Skor avantajını koruyacak inancı, direnci ve soğukkanlılığı yok. Guendouzi golünü attı ama takımın geneli yine beklentilerin altında kaldı. Kerem Aktürkoğlu'nun ıslıklanması, tribünlerin tepkisi ve oyuncuların etkisiz görüntüsü Kadıköy'de sabrın tükendiğini gösteriyor. İşin bir de yönetim tarafı var. Günlerdir teknik direktör arayışında adeta papatya falı açan yönetimin, bu süreçte bir B planı oluşturamamış olması da ayrı bir tartışma konusu. Yeni hoca geldi, ilk maç kaybedildi. Şimdi ne olacak? Yine yeni arayışlar, yeni açıklamalar ve yeni vaatler mi? Sezonun ilk yarısı bitmek üzere. Şampiyonluk hedefi olan bir takımın hâlâ bu kadar kırılgan olması kabul edilebilir değil. Göztepe yenilgisi yalnızca üç puan kaybettirmedi; şampiyonluk umutlarına da ağır bir darbe vurdu. Sorun artık sadece kulübede değil, sahada ve yönetim anlayışında da aranmalı. Kadıköy'de taraftarın beklediği artık yeni bir isim değil, gerçekten değişen bir F.Bahçe! Daha 10. haftada 'Yönetim istifa' tezahüratları oluyorsa bu çok acı bir tablodur. ÖMER ÜRÜNDÜL: 10. HAFTADA SÜPER LİG'E HAVLU ATTI Fenerbahçe dün gece evinde kaybettiği 3 puanla çok önemli bir yara aldı. Belki erken diyecek olanlar var ama bana göre daha 10'uncu haftada lige havlu attı. Fenerbahçe'nin ne yazık ki büyük takım kimliği yok, bir oyun planı yok. Ayrıca genelde ciddi fiziksel yetersizliği var. Kendi sahanda çok kritik bir maç oynuyorsun, rakip genelde oyunu domine ediyor, sayısız taç ve korner kazanıyor. Skorda denge varken baştan sona Göztepe'nin ofansif anlayışla oynaması, aslında hücum aksiyonları için Fenerbahçe açısından çok elverişli bir ortamdı. Ama futbolcularda öylesine bir moralsizlik vardı ki ani 3-4 aksiyonda farkı 2'ye çıkaramadılar. Bu kötü oyuna rağmen 3 defa farkı 2'ye çıkaracak pozisyonlar kaçtı. Sonunda da Skriniar'in önemli bir hatasıyla önce skora denge geldi, sonra da kornerden yenik duruma düşüldü. Gelelim Dirk Kuyt'a... İsmail Kartal da bugün takımın başında görevde olsa dün gece aynı kadro ile başlardı. Ama ikinci devrede son bölümde hamleler çok gecikti. Oğuz tamamen oyundan düşmüştü. Lukaku yorulmuştu. Bu ikisini çıkarıp Nene ve Vedat hamlesi yapılmalıydı. Ayrıca orta sahada yine yorulan İrfan Can'ın yerine bir takviye gerekiyordu. Bunları yapamadı. Kuyt yönetime, 'Bana güvenin' demişti. Ama ben de şunu diyorum; bugüne kadar ülkemize gelen 5 kariyerli Hollandalı teknik direktörden hiçbiri başarılı olamadı. Kuyt mı olacak! Hakem Oğuzhan Çakır bana göre mükemmel bir yönetim gösterdi. MUSTAFA ÇULCU: HAKEM SORUNSUZDU Fenerbahçe'de oyuncuların arasındaki mesafe inanılmaz uzun. Her iki takım da orta alanda herhangi bir engele takılmadan rakip kaleye çok kolay gidiyorlar. Gardları düşük iki boksör gibiler. Sağlam yumruğu atan maçı kazanacak. İlk yumruk Fenerbahçe'den geldi ama maçı nakavt ile Göztepe kazandı. Her iki takım da top kayıpları yaptı ama Fenerbahçe için bedeli ağır oldu. Lukaku istekliydi, derine geldi, top aldı, kanatlara açtı, kaleye sırtı dönük iyi pas dağıtımı yaptı. Yüksek iştahla oynayan Oğuz Aydın takımı dikine taşıyan en etkili oyuncuydu. Kerem koşuyor, basıyor, top kazanıyor, top taşıyor, olması gereken yerde arı gibi vız vız vız ama kovanda bal yok! Fenerbahçe topa daha çok sahip olan taraftı lakin güçlü oyunu oynayan Göztepe, sabır ve akıl dolu oyunla maçı kazanmayı bildi. Oğuzhan Çakır doğru verdiği ilk faul ve ilk sarı kart ile oyuna iyi başladı. Ancak 11'de Miroshi'ye kontrolsüz hareketinde Semedo'ya sarı göstermeliydi, göstermedi! 24'te Oppong-Akonnor pozisyonunda penaltı yok, devam kararı doğru. 45+2'de Juan'ı tutarak umut vadeden atağı kestiği için Semedo'ya sarı gösterdi. Pozisyon yoruma açık. Birileri 'Bariz gol şansı, kırmızı' diyebilir bir başkası, 'Kaleye mesafe var, yanda Skriniar var, yetişebilir. Sarı yeterli' der. Yani yüzde yüz bariz gol şansı yok. Sarı doğru. VAR da böyle düşündü, karışmadı. Hakem üzerinden okunacak bir maç değildi. Hakem geliştikçe daha da iyi olacak. Maçtan sorunsuz çıktı.