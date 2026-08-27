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Fenerbahçeli yıldızlar ve İsmail Kartal hayran bıraktı! 'Şampiyonlar Ligi büyük bir adım'
Fenerbahçeli yıldızlar ve İsmail Kartal hayran bıraktı! "Şampiyonlar Ligi büyük bir adım"
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Lyon'u 2-1 yenerek adını 18 yıl aradan sonra Devler Ligi'ne yazdırmayı başardı. SABAH Spor'un usta yazarları Mustafa Çulcu, Ömer Üründül ve Bülent Timurkenk, sarı-lacivertlilerin tarihi zaferi için dikkat çeken ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 27.08.2026 06:17
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 07:01