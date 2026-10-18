Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetindeki Aziz Yıldırım detayı! Samandıra'da ne konuşuldu?

Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetindeki Aziz Yıldırım detayı! Samandıra'da ne konuşuldu?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Alanyaspor'u 3-0'lık skorla geçerek derbi öncesi hata yapmadı. Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde dikkat çeken bir Aziz Yıldırım gerçeği olduğu da öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 18.10.2026 10:58 Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 11:04
Fenerbahçe’nin Alanyaspor galibiyetindeki Aziz Yıldırım detayı! Samandıra’da ne konuşuldu?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe’nin Alanyaspor galibiyetindeki Aziz Yıldırım detayı! Samandıra’da ne konuşuldu?

Sarı-lacivertliler, Akdeniz temsilcisini, Lukaku, Kerem ve Vedat Muriqi'nin golleriyle 3-0 yenerek puanını 16'ya yükseltti.

Fenerbahçe’nin Alanyaspor galibiyetindeki Aziz Yıldırım detayı! Samandıra’da ne konuşuldu?

DERBİ ÖNCESİ HATA YAPMADI

Şampiyonlar Ligi'nde alınan 6-0'lık Aston Villa mağlubiyetiyle hayal kırıklığına uğrayan Kanarya, derbi öncesinde moral depoladı.

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Fenerbahçe’nin Alanyaspor galibiyetindeki Aziz Yıldırım detayı! Samandıra’da ne konuşuldu?

Hafta içinde bir kez daha Devler Ligi sahnesine çıkacak olan sarı-lacivertliler, çıkışını sürdürme arzusunda.

Fenerbahçe’nin Alanyaspor galibiyetindeki Aziz Yıldırım detayı! Samandıra’da ne konuşuldu?

İSMAİL KARTAL NEFES ALDI

Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal da 3 puanla birlikte derin bir nefes almış oldu.

Fenerbahçe’nin Alanyaspor galibiyetindeki Aziz Yıldırım detayı! Samandıra’da ne konuşuldu?

Geleceği yeniden tartışma konusu olan deneyimli çalıştırıya en büyük destek ise kulüp başkanı Aziz Yıldırım'dan geldi.

Fenerbahçe’nin Alanyaspor galibiyetindeki Aziz Yıldırım detayı! Samandıra’da ne konuşuldu?

GÜVEN AŞILADI

Başkan Aziz Yıldırım'ın maç öncesi Samandıra'ya giderek teknik heyet ve takımla bir görüşmelerde bulundu.

Fenerbahçe’nin Alanyaspor galibiyetindeki Aziz Yıldırım detayı! Samandıra’da ne konuşuldu?

Yıldırım'ın hem oyuncu grubuna hem de teknik ekibe güvenini bir kez daha dile getirdiği öne sürüldü. (Fanatik)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #AZİZ YILDIRIM #ALANYASPOR #TRENDYOL SÜPER LİG