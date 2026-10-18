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Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetindeki Aziz Yıldırım detayı! Samandıra'da ne konuşuldu?
Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyetindeki Aziz Yıldırım detayı! Samandıra'da ne konuşuldu?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Alanyaspor'u 3-0'lık skorla geçerek derbi öncesi hata yapmadı. Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde dikkat çeken bir Aziz Yıldırım gerçeği olduğu da öne sürüldü. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 18.10.2026 10:58
Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 11:04