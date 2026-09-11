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Fenerbahçe'nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Roma maçı sonrası istifa eden ve kararından vazgeçmeyen Kartal için resmi açıklama bekleniyor. Bu ayrılığın ardından sarı-lacivertlilerde, son 25 yılda görev alan teknik direktörler arasında puan ortalaması en yüksek isim netlik kazandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 11.09.2026 17:34 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 17:36
Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...
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Fenerbahçe'de son 25 sezonda takımın başında yer almış isimlerin maç başına puan ortalamaları yeniden gündem oldu. İşte zirvede yer alan teknik adam...

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

22. PHILLIP COCU

15 maç / 0.93

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

21. ZDENEK ZEMAN

11 maç / 1.27

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

20. ERWIN KOEMAN

9 maç / 1.33

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

19. TAHİR KARAPINAR

9 maç / 1.44

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

18. ZEKİ MURAT GÖLE

4 maç / 1.75

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

17. LUIS ARAGONES

53 maç / 1.79

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

16. VITOR PEREIRA

2015-2016 61 maç / 2.07

2021-2022 25 maç / 1.60

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

15. ERSUN YANAL

2013-2014 - 40 maç / 1.95

2018-2020 - 56 maç / 1.71

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

14. TURHAN SOFUOĞLU

19 maç / 1.89

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

13. DICK ADVOCAAT

55 maç / 1.91

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

12. MUSTAFA DENİZLİ

66 maç / 1.95

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

11. WERNER LORANT

39 maç / 1.97

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

10. EROL BULUT

34 maç / 2.00

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

9. DOMENICO TEDESCO

45 maç / 2.00

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

8. JOSE MOURINHO

62 maç / 2.02

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

7. ZICO

107 maç / 2.03

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

6. AYKUT KOCAMAN

2010-2013 - 151 maç / 2.01

2017-2018 - 46 maç / 2.07

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

5. JOACHIM LOW

38 maç / 2.05

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

4. CHRISTOPH DAUM

134 maç / 2.14

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

3. İSMAİL KARTAL

2014-2015 - 46 maç / 2.17

2021-2022 - 21 maç / 1.95

2023-2024 - 58 maç / 2.40

2026-2027 - 11 maç / 1.91

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

2. JORGE JESUS

53 maç / 2.23

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...

1. EMRE BELÖZOĞLU

10 maç / Puan ortalaması: 2.30

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör