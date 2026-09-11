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Fenerbahçe'nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...
Fenerbahçe'nin en başarılı teknik direktörleri! İşte son 25 yılda zirvedeki ismi...
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Roma maçı sonrası istifa eden ve kararından vazgeçmeyen Kartal için resmi açıklama bekleniyor. Bu ayrılığın ardından sarı-lacivertlilerde, son 25 yılda görev alan teknik direktörler arasında puan ortalaması en yüksek isim netlik kazandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.09.2026 17:34
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 17:36