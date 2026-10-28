Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe'nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

Fenerbahçe'nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile resmen yollarını ayırdı. Son olarak Galatasaray derbisini de kaybeden sarı-lacivertlilerde yeni bir teknik adam arayışı da başladı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerde, son 25 yılda görev alan teknik direktörler arasında puan ortalaması en yüksek isim netlik kazandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 28.10.2026 09:01 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 09:10
Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

Fenerbahçe'de son 25 sezonda takımın başında yer almış isimlerin maç başına puan ortalamaları yeniden gündem oldu. İşte zirvede yer alan teknik adam...

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

23. PHILLIP COCU

15 maç / 0.93

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

22. ZDENEK ZEMAN

11 maç / 1.27

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

21. ERWIN KOEMAN

9 maç / 1.33

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

20. TAHİR KARAPINAR

9 maç / 1.44

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

19. ZEKİ MURAT GÖLE

4 maç / 1.75

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

18. İSMAİL KARTAL

2026-2027 18 maç / 1.78 puan

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

17. LUIS ARAGONES

53 maç / 1.79

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

16. VITOR PEREIRA

2015-2016 61 maç / 2.07

2021-2022 25 maç / 1.60

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

15. ERSUN YANAL

2013-2014 - 40 maç / 1.95

2018-2020 - 56 maç / 1.71

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

14. TURHAN SOFUOĞLU

19 maç / 1.89

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

13. DICK ADVOCAAT

55 maç / 1.91

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

12. MUSTAFA DENİZLİ

66 maç / 1.95

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

11. WERNER LORANT

39 maç / 1.97

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

10. EROL BULUT

34 maç / 2.00

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

9. DOMENICO TEDESCO

45 maç / 2.00

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

8. JOSE MOURINHO

62 maç / 2.02

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

7. ZICO

107 maç / 2.03

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

6. AYKUT KOCAMAN

2010-2013 - 151 maç / 2.01

2017-2018 - 46 maç / 2.07

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

5. JOACHIM LOW

38 maç / 2.05

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

4. CHRISTOPH DAUM

134 maç / 2.14

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

3. İSMAİL KARTAL

2014-2015 - 46 maç / 2.17

2021-2022 - 21 maç / 1.95

2023-2024 - 58 maç / 2.40

2026-2027 - 11 maç / 1.91 (Devam ediyor)

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

2. JORGE JESUS

53 maç / 2.23

Fenerbahçe’nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...

1. EMRE BELÖZOĞLU

10 maç / Puan ortalaması: 2.30

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE