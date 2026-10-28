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Fenerbahçe'nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...
Fenerbahçe'nin en başarılı teknik direktörleri ortaya çıktı! İşte son 25 yıla damga vuran isim...
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile resmen yollarını ayırdı. Son olarak Galatasaray derbisini de kaybeden sarı-lacivertlilerde yeni bir teknik adam arayışı da başladı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerde, son 25 yılda görev alan teknik direktörler arasında puan ortalaması en yüksek isim netlik kazandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.10.2026 09:01
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 09:10