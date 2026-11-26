Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler, İngiltere'de oynanan maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde puanı 8'e yükseldi. KALAN MAÇLAR MERAK KONUSU Fenerbahçe'de Shakhtar Donetsk sınavı sonrası gözler kalan maçlara çevrildi. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi sahnesinde 3 karşılaşmada daha sahaya çıkacak. LASK DEPLASMANI Fenerbahçe, ilk olarak LASK deplasmanında mücadele edecek. LASK ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 9 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. VILLARREAL, İSTANBUL'A GELECEK Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Villarreal'i konuk edecek. Fenerbahçe - Villarreal karşılaşması 20 Ocak 2027 Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. SON RAKİP ATLETICO Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son maçına Atletico Madrid deplasmanında çıkacak. Atletico Madrid - Fenerbahçe mücadelesi 27 Ocak 2027 Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.