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Fenerbahçe’nin milli yıldızı paylaşılamıyor! 4 talip birden

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, milli futbolcusuna 4 talibin olduğu öne sürüldü.

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Giriş Tarihi: 04.08.2026 17:57 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 17:58
Fenerbahçe’nin milli yıldızı paylaşılamıyor! 4 talip birden

Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandığı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı paylaşılamıyor! 4 talip birden

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertlilerde, milli oyuncuya Avrupa'dan yakın bir ilgi bulunduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı paylaşılamıyor! 4 talip birden

Tam 4 takımın, transferde devrede olduğu aktarıldı.

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Fenerbahçe’nin milli yıldızı paylaşılamıyor! 4 talip birden

OĞUZ AYDIN PAYLAŞILAMIYOR

Matteo Moreno'nun haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'a Avrupa'dan birçok talip olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı paylaşılamıyor! 4 talip birden

Rangers, Feyenoord, Hamburg ve Espanyol'un Oğuz Aydın'ı radarına aldığı kaydedildi.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı paylaşılamıyor! 4 talip birden

Söz konusu kulüplerin, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın için harekete geçmeye hazırlandığı vurgulandı.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı paylaşılamıyor! 4 talip birden

2 MAÇTA OYNADI

Oğuz Aydın, bu sezon Fenerbahçe'de 2 müsabakada forma şansı buldu.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı paylaşılamıyor! 4 talip birden

25 yaşındaki oyuncunun, sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı paylaşılamıyor! 4 talip birden

Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı paylaşılamıyor! 4 talip birden

Oğuz Aydın, kanatların yanı sıra sağ bek e santrfor bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #TRANSFER #OĞUZ AYDIN