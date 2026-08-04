Fenerbahçe’nin milli yıldızı paylaşılamıyor! 4 talip birden

Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandığı öğrenildi. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertlilerde, milli oyuncuya Avrupa'dan yakın bir ilgi bulunduğu ortaya çıktı. Tam 4 takımın, transferde devrede olduğu aktarıldı. OĞUZ AYDIN PAYLAŞILAMIYOR Matteo Moreno'nun haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'a Avrupa'dan birçok talip olduğu belirtildi. Rangers, Feyenoord, Hamburg ve Espanyol'un Oğuz Aydın'ı radarına aldığı kaydedildi. Söz konusu kulüplerin, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın için harekete geçmeye hazırlandığı vurgulandı. 2 MAÇTA OYNADI Oğuz Aydın, bu sezon Fenerbahçe'de 2 müsabakada forma şansı buldu. 25 yaşındaki oyuncunun, sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor. Oğuz Aydın, kanatların yanı sıra sağ bek e santrfor bölgelerinde de forma giyebiliyor.