Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’nin rakibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe’nin rakibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, rakibini elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdıracak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimi saati ile kanalı belli oldu.

Giriş Tarihi: 03.08.2026 00:59 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 01:47