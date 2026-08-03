Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’nin rakibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe’nin rakibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, rakibini elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdıracak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimi saati ile kanalı belli oldu.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 03.08.2026 00:59 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 01:47
Fenerbahçe’nin rakibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe’nin rakibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı-lacivertliler, Sturm Graz engeline takılmaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek.

Fenerbahçe’nin rakibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri ve kura çekim tarihi belli oldu.

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Fenerbahçe’nin rakibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Sturm Graz'ı Chobani Stadyumu'nda konuk edecek.

Fenerbahçe’nin rakibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı-lacivertliler, rövanşı ise 11 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe’nin rakibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri ortaya çıktı.

Fenerbahçe’nin rakibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı-lacivertliler, play-off turunda Olimpik Lyon – Sparta Prag ya da Union Saint GilloiseBodo Glimt eşleşmesinin galiplerinden biriyle karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe’nin rakibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KURA ÇEKİMİ BUGÜN

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi sonucu belli olacak.

Fenerbahçe’nin rakibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi saat 13.00'te başlayacak.

Fenerbahçe’nin rakibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibinin belli olacağı kura çekimi TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe’nin rakibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinin piyasa değerleri şu şekilde…

Fenerbahçe’nin rakibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olimpik Lyon (Fransa) | 288.25 milyon Euro

Fenerbahçe’nin rakibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Union Saint Gilloise (Belçika) | 141.40 milyon Euro

Fenerbahçe’nin rakibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sparta Prag (Çekya) | 91.70 milyon Euro

Fenerbahçe’nin rakibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakibi belli oluyor! Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bodo Glimt (Norveç) | 74.78 milyon Euro

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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