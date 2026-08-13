Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimalini açıkladılar! Lyon turu için olay tahmin...

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimalini açıkladılar! Lyon turu için olay tahmin...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselen Fenerbahçe, Lyon'u elemesi halinde uzun yıllar sonra Devler Ligi'nde boy gösterecek. Football Meets Data, play-off turu eşleşmelerine yüzde verirken, sarı-lacivertliler için de tahminde bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.08.2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 10:38
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimalini açıkladılar! Lyon turu için olay tahmin...

2008-2009 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayan Fenerbahçe, üst üste 2. kez adını play-off turuna yazdırdı.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimalini açıkladılar! Lyon turu için olay tahmin...

Sturm Graz'ı ilk maçta 2-0 ikinci maçta da 1-0 yenen sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Lyon'un rakibi oldu.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimalini açıkladılar! Lyon turu için olay tahmin...

İlk maçı 18 Ağustos'ta evinde oynayacak olan Kanarya, rövanşa ise 26 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda çıkacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimalini açıkladılar! Lyon turu için olay tahmin...

FAVORİLER TAHMİN EDİLDİ

Football Meets Data, Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmelerine dair tahminde bulunurken, Fenerbahçe için olay bir yüzde verdi.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimalini açıkladılar! Lyon turu için olay tahmin...

AEK Athens %65 - Levski Sofia %35

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimalini açıkladılar! Lyon turu için olay tahmin...

Celtic %59 - LASK %41

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimalini açıkladılar! Lyon turu için olay tahmin...

Slovan Bratislava %59 - NK Celje %41

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimalini açıkladılar! Lyon turu için olay tahmin...

Dinamo Zagreb %58 - Viking %42

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimalini açıkladılar! Lyon turu için olay tahmin...

Hapoel Beer-Sheva %52 - Sabah FK %48

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimalini açıkladılar! Lyon turu için olay tahmin...

Bodo/ Glimt %66 - NEC Nijmegen %34

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimalini açıkladılar! Lyon turu için olay tahmin...

%52 İLE LYON ÖNDE

Play-off turunun en çekişmeli maçları arasında gösterilen Lyon-Fenerbahçe eşleşmesinde, Fransız temsilcisi yüzde 52 ile favori gösterildi.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimalini açıkladılar! Lyon turu için olay tahmin...

Temsilcimiz Fenerbahçe'ye ise yüzde 52'lik bir şans tanındı. Turu geçen taraf adını lig etabına yazdıracak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #ŞAMPİYONLAR LİGİ #DEVLER LİGİ #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF TURU #LYON