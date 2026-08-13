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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimalini açıkladılar! Lyon turu için olay tahmin...
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimalini açıkladılar! Lyon turu için olay tahmin...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselen Fenerbahçe, Lyon'u elemesi halinde uzun yıllar sonra Devler Ligi'nde boy gösterecek. Football Meets Data, play-off turu eşleşmelerine yüzde verirken, sarı-lacivertliler için de tahminde bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.08.2026 09:16
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 10:38