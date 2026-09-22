Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! "8-0'lık fark inancı gösterdi"

Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Medyada da taraftarda da Kartal'ın bu kadro için yeterli bir teknik adam olmadığını düşünenler var. Bu doğrudur, yanlıştır ama mühim olan şudur; F.Bahçe kadrosundaki başta yabancı yıldız oyuncular olmak üzere kadro İsmail Kartal'ı yeterli buluyor. Gelecek maçlardaki rakip analizler, oyuna müdahaleler, Asensio ile olan ilişki, bütün bunlar ekim ayında maç performanslarıyla masaya yatırılacak.