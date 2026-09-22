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Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! '8-0'lık fark inancı gösterdi'
Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! "8-0'lık fark inancı gösterdi"
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u evinde 8-0'lık tarihi farkla geçen Fenerbahçe, milli ara öncesinde zirveyle puan farkını azaltmayı başardı. Sarı-lacivertlilerde yeniden pozitif hava yakalanırken, SABAH Spor'un usta yazarları, Ömer Üründül, Fatih Doğan, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, Kanarya cephesine dair dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Giriş Tarihi: 21.09.2026 22:12
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 08:43