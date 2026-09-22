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Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! "8-0'lık fark inancı gösterdi"

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u evinde 8-0'lık tarihi farkla geçen Fenerbahçe, milli ara öncesinde zirveyle puan farkını azaltmayı başardı. Sarı-lacivertlilerde yeniden pozitif hava yakalanırken, SABAH Spor'un usta yazarları, Ömer Üründül, Fatih Doğan, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, Kanarya cephesine dair dikkat çeken yorumlarda bulundu.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 21.09.2026 22:12 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 08:43
Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! 8-0’lık fark inancı gösterdi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u 8-0'lık tarihi bir skorla devirerek, zirveyle puan farkını indirmeyi başardı.

Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! 8-0’lık fark inancı gösterdi

Son 2 maçını kazanamayan sarı-lacivertliler, söz konusu galibiyetle camiadaki kötü hava bulutlarını da dağıtmış oldu.

Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! 8-0’lık fark inancı gösterdi

SABAH Spor'un usta yazarları, Ömer Üründül, Fatih Doğan, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri kaleme aldı.

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Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! 8-0’lık fark inancı gösterdi

MURAT ÖZBOSTAN: Fenerbahçe'nin 8-0'lık galibiyeti camiada bayram havası yarattı. Bu farklı skor, Kanarya'nın aradığı öz güvenin güçlü bir işareti mi?

Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! 8-0’lık fark inancı gösterdi

"ATTIĞI KADARINI DA KAÇIRDI"

LEVENT TÜZEMEN: Maçtan sonra İsmail hoca, "Rakibimizi iyi analiz ettik" dedi. Bu ifadeye çok şaşırdım. Eyüp takımının neresini analiz edeceksin? Ben gazetedeyken arkadaşlara skor 7-8 olur dedim. Yanılmadım, F.Bahçe attığı kadarını da kaçırdı.

Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! 8-0’lık fark inancı gösterdi

Bu farklı galibiyeti abartmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ortada Eyüp diye bir takım yoktu. İstifa eden Özhan Pulat'ın kurduğu takım taşıma suyla değirmen döndürmeye benziyor. Bu Eyüpspor'un bu kadroyla bu ligi taşıması mümkün değil. F.Bahçe maç sabaha kadar oynansaydı gol olur yağardı.

Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! 8-0’lık fark inancı gösterdi

"EN ÖNEMLİ NEDEN..."

ÖMER ÜRÜNDÜL: Eyüpspor bu ligin kadro olarak en zayıf takımı. Bu farklı skorun doğuşundaki en önemli neden, puan kaybına tahammülü olmayan ve çok eleştiriler alan takımın rakibi küçümseme lüksü olmadan, sanki büyük bir maça çıkıyormuş gibi hırslı olmasıydı.

Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! 8-0’lık fark inancı gösterdi

BÜLENT TİMURLENK: 5 haftada 7 puan topladıktan sonra milli araya farklı kazanıp bir de iki ezeli rakibinin mağlubiyeti ni görüp gitmek elbette F.Bahçe camiası için büyük moral oldu. İsmail Kartal'ın öz güven eksikliği, örneğin son olarak 'Lyon'u mağlup ettik' diye hatırlatması, teknik adamın aslında ne kadar kaygan bir zeminde olduğunun göstergesi.

Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! 8-0’lık fark inancı gösterdi

Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Medyada da taraftarda da Kartal'ın bu kadro için yeterli bir teknik adam olmadığını düşünenler var. Bu doğrudur, yanlıştır ama mühim olan şudur; F.Bahçe kadrosundaki başta yabancı yıldız oyuncular olmak üzere kadro İsmail Kartal'ı yeterli buluyor. Gelecek maçlardaki rakip analizler, oyuna müdahaleler, Asensio ile olan ilişki, bütün bunlar ekim ayında maç performanslarıyla masaya yatırılacak.

Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! 8-0’lık fark inancı gösterdi

FATİH DOĞAN: Fenerbahçe, bir türbülansa girse de iyi kadroya sahip olması ne deniyle reaksiyon gösterdi ve "Havlu atmadım, sonuna kadar yarışın içindeyiz, savaşacağız" mesajı verdi. Ama bunun sürdürülebilir başarıya dönüşmesi için öncelikle iç huzura ihtiyacı var. Teknik direktörün istifa etmesi, geri dönmesi, Talisca'nın gidiş tartışmaları, üst üste gelen sakatlıklar ve yaşanan diğer problemler, F.Bahçe'nin zihnini bu lanık hale getiriyor. F.Bahçe'nin iç sorunları çözmesi ve hedefine dört elle sarılması tek çıkış yoludur.

Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! 8-0’lık fark inancı gösterdi

FATİH DOĞAN: Fenerbahçe, bir türbülansa girse de iyi kadroya sahip olması ne deniyle reaksiyon gösterdi ve "Havlu atmadım, sonuna kadar yarışın içindeyiz, savaşacağız" mesajı verdi.

Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! 8-0’lık fark inancı gösterdi

"İÇ HUZURA İHTİYACI VAR"

Ama bunun sürdürülebilir başarıya dönüşmesi için öncelikle iç huzura ihtiyacı var. Teknik direktörün istifa etmesi, geri dönmesi, Talisca'nın gidiş tartışmaları, üst üste gelen sakatlıklar ve yaşanan diğer problemler, Fenerbahçe'nin zihnini bu lanık hale getiriyor.

Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimalini açıkladılar! 8-0’lık fark inancı gösterdi

Fenerbahçe'nin iç sorunları çözmesi ve hedefine dört elle sarılması tek çıkış yoludur.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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