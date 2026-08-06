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Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya'da yankı buldu! 'Cehennem atmosferini hemen yaşadı'
Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya'da yankı buldu! "Cehennem atmosferini hemen yaşadı"
Fenerbahçeh, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yenerek büyük bir avantajı cebine koydu. Sarı-lacivertlilerin galibiyeti Avusturya basınında da ses getirirken, karşılaşmanın atmosferine dikkat çekildi.
Giriş Tarihi: 06.08.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 11:45