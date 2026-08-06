Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya'da yankı buldu! "Cehennem atmosferini hemen yaşadı"

"Türkler henüz şampiyonluk modunda olmasalar da, 80 milyon Euro'luk transferler ve Greenwood ile Nathan Ake gibi oyuncularla güçlenen takım, ilk yarıda iyi koordine edilmiş bir izlenim bıraktı; ancak maçın sonlarında fiziksel yetersizlikler fark edilmeye başlandı."