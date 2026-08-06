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Fenerbahçe'nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya'da yankı buldu! "Cehennem atmosferini hemen yaşadı"

Fenerbahçeh, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yenerek büyük bir avantajı cebine koydu. Sarı-lacivertlilerin galibiyeti Avusturya basınında da ses getirirken, karşılaşmanın atmosferine dikkat çekildi.

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Giriş Tarihi: 06.08.2026 11:39 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 11:45
Fenerbahçe’nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya’da yankı buldu! Cehennem atmosferini hemen yaşadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu'nun ilk ayağında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk etti.

Fenerbahçe’nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya’da yankı buldu! Cehennem atmosferini hemen yaşadı

Sarı-lacivertliler müsabakayı Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un ilk yarıda kaydettiği gollerle 2-0 yenerek avantajı kaptı.

Fenerbahçe’nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya’da yankı buldu! Cehennem atmosferini hemen yaşadı

AVUSTURYA BASININDA GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki kritik galibiyeti Avusturya'da da gündem oldu. İşte dikkat çeken o başlıklar...

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Fenerbahçe’nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya’da yankı buldu! Cehennem atmosferini hemen yaşadı

"İSTANBUL'DA BÜYÜK BİR DARBE ALDI"

Sport.orf'ta yer alan maç raporunda, "Sturm Graz'ın Fenerbahçe karşısında hiçbir şansı yoktu. Avusturya takımının UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi çarşamba akşamı İstanbul'da büyük bir darbe aldı."

Fenerbahçe’nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya’da yankı buldu! Cehennem atmosferini hemen yaşadı

"Türkler henüz şampiyonluk modunda olmasalar da, 80 milyon Euro'luk transferler ve Greenwood ile Nathan Ake gibi oyuncularla güçlenen takım, ilk yarıda iyi koordine edilmiş bir izlenim bıraktı; ancak maçın sonlarında fiziksel yetersizlikler fark edilmeye başlandı."

Fenerbahçe’nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya’da yankı buldu! Cehennem atmosferini hemen yaşadı

"STURM GRAZ YETERSİZ KALDI"

Derstandard: "Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Sturm'un UEFA Şampiyonlar Ligi umutları artık uzak bir ihtimal olarak kaldı."

Fenerbahçe’nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya’da yankı buldu! Cehennem atmosferini hemen yaşadı

"Avusturya ekibi özellikle ilk yarıda Türk devine karşı açıkça yetersiz kaldı. Graz'daki rövanş maçına dezavantajlı bir şekilde çıkacaklar."

Fenerbahçe’nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya’da yankı buldu! Cehennem atmosferini hemen yaşadı

"GRAZ, FENERBAHÇE KARŞISINDA EZİLDİ"

laola1'de yer alan haberde, "Sturm Graz'ın İstanbul'da kazandığı hiçbir şey olmadı. Sturm, maçın başlarında "Fener" karşısında ezildi."

Fenerbahçe’nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya’da yankı buldu! Cehennem atmosferini hemen yaşadı

"İkinci yarıda çok daha iyi bir performans sergileyen Graz takımı, teselli golü bulmakta zorlandı. Fenerbahçe, maçın başından itibaren çok daha güçlü bir takım olduğunu kanıtladı." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe’nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya’da yankı buldu! Cehennem atmosferini hemen yaşadı

"CEHENNEM ATMOSFERİNİ HEMEN HİSSETİLER"

Sky Sports Avusturya ise şunları yazdı: "Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunun üçüncü ayağının ilk maçında, lig ikincisi Sturm Graz'a karşı üstünlüğünü kanıtladı."

Fenerbahçe’nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya’da yankı buldu! Cehennem atmosferini hemen yaşadı

Grazlılar, maçın başlangıcında yankılanan gürültülü yuhalama sesleriyle bu 'cehennem atmosferini' hemen hissettiler."

Fenerbahçe’nin Sturm Graz galibiyeti Avusturya’da yankı buldu! Cehennem atmosferini hemen yaşadı

Kanarya, rakibini elemesi halinde, play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin kazananıyla oynayacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#AVUSTURYA #FENERBAHÇE #STURM GRAZ #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3