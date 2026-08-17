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Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu olacak! Aziz Yıldırım bizzat devrede...

Son dakika transfer haberleri: Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası transfer operasyonunu sıklaştıran Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım'ın bizzat devreye girdiği ortaya çıktı. İşte flaş gelişmenin detayları...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 17.08.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 11:37
Fenerbahçe’nin yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu olacak! Aziz Yıldırım bizzat devrede...

Trendyol Süper Lig'in sezonuna mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe, yaşanan hayal kırıklığı sonrası vites artırdı.

Fenerbahçe’nin yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu olacak! Aziz Yıldırım bizzat devrede...

3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-lacivertliler, geniş bir kadro kurmak adına transfer operasyonuna devam ediyor.

Fenerbahçe’nin yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu olacak! Aziz Yıldırım bizzat devrede...

HAKAN ÇALHANOĞLU ATAĞI

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'yu renklerine bağlamayı istiyor.

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Fenerbahçe’nin yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu olacak! Aziz Yıldırım bizzat devrede...

Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer'in birkaç gün içinde İtalya'ya giderek Inter ile masaya oturacağı iddia edildi.

Fenerbahçe’nin yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu olacak! Aziz Yıldırım bizzat devrede...

Bu transfer için daha önce 15 milyon Euro'ya kadar çıkılsa da İtalyan ekibi, 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis talep etmişti.

Fenerbahçe’nin yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu olacak! Aziz Yıldırım bizzat devrede...

YENİ TEKLİF SUNULACAK

Yapılacak görüşmede, sarı-lacivertli kulübün yeni bir teklif sunacağı ifade edildi.

Fenerbahçe’nin yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu olacak! Aziz Yıldırım bizzat devrede...

HEDEF 10 GÜN İÇİNDE BİTİRMEK

Fenerbahçe'nin milli yıldızı 10 gün içinde İstanbul'a getirip resmi imzayı atmak istediği vurgulandı.

Fenerbahçe’nin yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu olacak! Aziz Yıldırım bizzat devrede...

AZİZ YILDIRIM BİZZAT DEVREDE

32 yaşındaki orta saha için Başkan Aziz Yıldırım'ın da bizzat devreye girdiği ve deneyimli futbolcuyla görüşme yapacağı gelen haberler arasında.

Fenerbahçe’nin yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu olacak! Aziz Yıldırım bizzat devrede...

KAPTANLIK YAPACAK

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, Hakan Çalhanoğlu'na takımın ikinci kaptanlığını vereceği de konuşuluyor.

Fenerbahçe’nin yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu olacak! Aziz Yıldırım bizzat devrede...

DİZİLİŞ DEĞİŞEBİLİR

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Hakan'ın transferin gerçekleşirse, 4-2-3-1'den 4-3-3'e geçeceği belirtildi.

Fenerbahçe’nin yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu olacak! Aziz Yıldırım bizzat devrede...

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Serie A deviyle kontratı 2027'de bitecek deneyimli futbolcu, henüz sözleşme yenilemedi.

Fenerbahçe’nin yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu olacak! Aziz Yıldırım bizzat devrede...

Geçtiğimiz sezon 30 maçta görev yapan Hakan, 12 gol 7 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe’nin yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu olacak! Aziz Yıldırım bizzat devrede...

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanlığını yapan Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayla da 108 maçta 22 kez gol sevinci yaşadı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#HAKAN ÇALHANOĞLU #AZİZ YILDIRIM #GENÇLERBİRLİĞİ #FENERBAHÇE