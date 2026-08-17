Trend
Galeri
Trend Spor
Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu olacak! Aziz Yıldırım bizzat devrede...
Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu olacak! Aziz Yıldırım bizzat devrede...
Son dakika transfer haberleri: Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası transfer operasyonunu sıklaştıran Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım'ın bizzat devreye girdiği ortaya çıktı. İşte flaş gelişmenin detayları...
Giriş Tarihi: 17.08.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 11:37