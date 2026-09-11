Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Listenin başında o isim var...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış, başkan Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmemişti. Futbol direktörü Oğuz Çetin, bugün yapılan antrenmanda yer almayan İsmail Kartal ile Anadolu Kavağı'na gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. SONUÇ ÇIKMADI Bu görüşmeden sonuç alınamadı ve İsmail Kartal istifa kararından dönmedi. Kısa süre içerisinde durumun değişmemesi halinde sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama yapılacak. Öte yandan Gaziantep FK maçında takımın başında Dirk Kuyt'ın yer alması bekleniyor. TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kararından vazgeçmemesinin ardından teknik direktör arayışları başladı. Sarı-lacivertli yönetim, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası yabancı teknik direktörlere gidecek. beIN Sports'un haberine göre; Kanarya'da listenin başında Antonio Conte var. Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde deneyimli teknik adamla temasa geçmesi bekleniyor. Atalanta, Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham ve İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Antoine Conte, son olarak Napoli'de görev yapmıştı. 57 yaşındaki teknik adam, 4 Haziran 2026'dan beri takım çalıştırmıyor. Conte, son kulübü Napoli'de 1.99'luk puan ortalaması yakalamıştı. Başarılı çalıştırıcı, şu anda Fenerbahçe forması giyen Lukaku, Skriniar ve Kante'nin de hocalığını yaptı.