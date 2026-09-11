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Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Listenin başında o isim var...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, istifa kararından vazgeçmedi. Bu kararının ardından Kanarya'da teknik direktör arayışları başladı. İşte listenin başındaki isim...

Giriş Tarihi: 11.09.2026 19:15 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 19:31
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Listenin başında o isim var...
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış, başkan Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmemişti.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Listenin başında o isim var...

Futbol direktörü Oğuz Çetin, bugün yapılan antrenmanda yer almayan İsmail Kartal ile Anadolu Kavağı'na gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Listenin başında o isim var...

SONUÇ ÇIKMADI

Bu görüşmeden sonuç alınamadı ve İsmail Kartal istifa kararından dönmedi.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Listenin başında o isim var...

Kısa süre içerisinde durumun değişmemesi halinde sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama yapılacak.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Listenin başında o isim var...

Öte yandan Gaziantep FK maçında takımın başında Dirk Kuyt'ın yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Listenin başında o isim var...

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kararından vazgeçmemesinin ardından teknik direktör arayışları başladı.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Listenin başında o isim var...

Sarı-lacivertli yönetim, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası yabancı teknik direktörlere gidecek.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Listenin başında o isim var...

beIN Sports'un haberine göre; Kanarya'da listenin başında Antonio Conte var.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Listenin başında o isim var...

Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde deneyimli teknik adamla temasa geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Listenin başında o isim var...

Atalanta, Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham ve İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Antoine Conte, son olarak Napoli'de görev yapmıştı.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Listenin başında o isim var...

57 yaşındaki teknik adam, 4 Haziran 2026'dan beri takım çalıştırmıyor. Conte, son kulübü Napoli'de 1.99'luk puan ortalaması yakalamıştı.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Listenin başında o isim var...

Başarılı çalıştırıcı, şu anda Fenerbahçe forması giyen Lukaku, Skriniar ve Kante'nin de hocalığını yaptı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör