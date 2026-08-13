Fenerbahçe’nin yeni transferi Lukaku İsmail Kartal’la bir araya geldi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, yeni takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezen oyuncu, İsmail Kartal ile de görüştü. Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 'Futbol A Takımımızın kadrosuna kattığı Belçikalı golcü oyuncu Romelu Lukaku, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizi gezdi. Futbol Takımımızın akşam idmanı öncesi Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin ve Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ile bir araya gelen Lukaku, teknik heyetimizle bir süre sohbet etti. Belçikalı golcü daha sonra Can Bartu Tesislerimizi gezdi ve takım arkadaşlarıyla tanıştı.'