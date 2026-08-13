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Fenerbahçe’nin yeni transferi Lukaku İsmail Kartal’la bir araya geldi!

Fenerbahçe'de takıma yeni katılan Romelu Lukaku, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Oyuncu, İsmail Kartal ve futbolcularla tanıştı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 13.08.2026 19:26 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 19:27
Fenerbahçe’nin yeni transferi Lukaku İsmail Kartal’la bir araya geldi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, yeni takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Lukaku İsmail Kartal’la bir araya geldi!

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezen oyuncu, İsmail Kartal ile de görüştü.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Lukaku İsmail Kartal’la bir araya geldi!

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbol A Takımımızın kadrosuna kattığı Belçikalı golcü oyuncu Romelu Lukaku, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizi gezdi.

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Fenerbahçe’nin yeni transferi Lukaku İsmail Kartal’la bir araya geldi!

Futbol Takımımızın akşam idmanı öncesi Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin ve Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ile bir araya gelen Lukaku, teknik heyetimizle bir süre sohbet etti.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Lukaku İsmail Kartal’la bir araya geldi!

Belçikalı golcü daha sonra Can Bartu Tesislerimizi gezdi ve takım arkadaşlarıyla tanıştı."

Fenerbahçe’nin yeni transferi Lukaku İsmail Kartal’la bir araya geldi!
Fenerbahçe’nin yeni transferi Lukaku İsmail Kartal’la bir araya geldi!
Fenerbahçe’nin yeni transferi Lukaku İsmail Kartal’la bir araya geldi!
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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