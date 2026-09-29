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Fenerbahçe’nin yıldızı 11’e dönüyor! İsmail Kartal, Rizespor maçında oynatacak...
Fenerbahçe’nin yıldızı 11’e dönüyor! İsmail Kartal, Rizespor maçında oynatacak...
Milli arada hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, yıldız futbolcuyu Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürmeye hazırlanıyor. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 29.09.2026 14:35
Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 14:37