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Fenerbahçe’nin yıldızı 11’e dönüyor! İsmail Kartal, Rizespor maçında oynatacak...

Milli arada hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, yıldız futbolcuyu Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürmeye hazırlanıyor. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 29.09.2026 14:35 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 14:37
Fenerbahçe’nin yıldızı 11’e dönüyor! İsmail Kartal, Rizespor maçında oynatacak...

Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftalık bölümünü 10 puanla tamamlayan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor.

Fenerbahçe’nin yıldızı 11’e dönüyor! İsmail Kartal, Rizespor maçında oynatacak...

Sarı-lacivertliler, lige verilen milli aranın ardından Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe’nin yıldızı 11’e dönüyor! İsmail Kartal, Rizespor maçında oynatacak...

Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, mücadeleden 3 puanla ayrılarak hem taraftarını mutlu etmek hem de bir seri oluşturmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe’nin yıldızı 11’e dönüyor! İsmail Kartal, Rizespor maçında oynatacak...

Öte yandan Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı bulunan İspanyol futbolcu Marco Asensio ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’nin yıldızı 11’e dönüyor! İsmail Kartal, Rizespor maçında oynatacak...

MARCO ASENSIO HAZIR

Milliyet'te yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızı, milli arayı oldukça iyi değerlendirdi.

Fenerbahçe’nin yıldızı 11’e dönüyor! İsmail Kartal, Rizespor maçında oynatacak...

Haberde, teknik direktör İsmail Kartal'ın riske etmek istemediği tecrübeli futbolcunun idmanlardaki performansıyla hocasına 'hazırım' mesajını verdiği aktarıldı.

Fenerbahçe’nin yıldızı 11’e dönüyor! İsmail Kartal, Rizespor maçında oynatacak...

RİZE MAÇINDA SAHADA

Asensio'nun olmadığı mücadelelerde 'üretkenlik' sorunu yaşayan Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncunun geri dönüşüyle bu sorunun da çözeceği ifade edildi.

Fenerbahçe’nin yıldızı 11’e dönüyor! İsmail Kartal, Rizespor maçında oynatacak...

Uzun süreli sakatlığın ardından hızla toparlanan Asensio'nun milli aradan sonra oynanacak Çaykur Rizespor maçında sahada olacağı vurgulandı.

Fenerbahçe’nin yıldızı 11’e dönüyor! İsmail Kartal, Rizespor maçında oynatacak...

PSG'DEN TRANSFER EDİLDİ

Marco Asensio, 2025 yılında 7,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ligue 1 devi PSG'den transfer edilmişti.

Fenerbahçe’nin yıldızı 11’e dönüyor! İsmail Kartal, Rizespor maçında oynatacak...

F.BAHÇE KARİYERİ

30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda toplamda 45 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe’nin yıldızı 11’e dönüyor! İsmail Kartal, Rizespor maçında oynatacak...

PERFORMANSI

3,089 dakika süre alan tecrübeli yıldız, bu zaman zarfında rakip takım ağlarını 14 kez havalandırırken, 15 de asist katkısı verdi.

Fenerbahçe’nin yıldızı 11’e dönüyor! İsmail Kartal, Rizespor maçında oynatacak...

SÖZLEŞME DURUMU

Deneyimli on numaranın, sarı-lacivertlilerle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’nin yıldızı 11’e dönüyor! İsmail Kartal, Rizespor maçında oynatacak...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Marco Asensio'nun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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