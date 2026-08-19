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Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip! Transfere yeşil ışık yaktı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de forma giyen tecrübeli futbolcu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Serie A devinin, yıldız futbolcuyu istediği belirtildi.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 19.08.2026 17:41 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 17:42
Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip! Transfere yeşil ışık yaktı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının yanı sıra gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip! Transfere yeşil ışık yaktı

Sarı-lacivertli takımda düzenli olarak oynayan yıldıza dev bir talip olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip! Transfere yeşil ışık yaktı

Fenerbahçe'nin yıldızının transfere yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

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Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip! Transfere yeşil ışık yaktı

ROMA, OOSTERWOLDE'NİN PEŞİNDE

A Spor'un haberine göre; Roma'nın Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'yi transfer etmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip! Transfere yeşil ışık yaktı

Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde'nin menajeri ile görüştüğü aktarıldı.

Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip! Transfere yeşil ışık yaktı

Sarı-lacivertlilerin, iyi bir teklif gelmesi halinde bunun değerlendirileceğini oyuncu cephesine ilettiği vurgulandı.

Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip! Transfere yeşil ışık yaktı

JAYDEN TRANSFERE SICAK

Jayden Oosterwolde'nin Serie A'da forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip! Transfere yeşil ışık yaktı

Jayden Oosterwolde'nin transferi konusunda görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip! Transfere yeşil ışık yaktı

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

25 yaşındaki Hollandalı oyuncunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip! Transfere yeşil ışık yaktı

Jayden Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #JAYDEN OOSTERWOLDE #ROMA #TRANSFER