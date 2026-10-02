Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’ye 2 genç yetenek! 15 yaşındaki futbolcu yönetime sunuldu...

Fenerbahçe’ye 2 genç yetenek! 15 yaşındaki futbolcu yönetime sunuldu...

Son dakika haberi: Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalara erken başladı. Sarı-lacivertliler, iki genç yeteneği renklerine bağlamak istiyor. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi: 02.10.2026 18:46 Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 18:48
Fenerbahçe’ye 2 genç yetenek! 15 yaşındaki futbolcu yönetime sunuldu...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe’ye 2 genç yetenek! 15 yaşındaki futbolcu yönetime sunuldu...

Zirve yarışına tutunmak isteyen sarı-lacivertli takım, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe’ye 2 genç yetenek! 15 yaşındaki futbolcu yönetime sunuldu...

5 TAKVİYE YAPTI

Kanarya, yaz transfer döneminde kadrosunu 5 takviye ile güçlendirdi.

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Fenerbahçe’ye 2 genç yetenek! 15 yaşındaki futbolcu yönetime sunuldu...

Fenerbahçe, Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Nathan Ake, Vedat Muriqi ve Kojo Peprah Oppong'u transfer etti.

Fenerbahçe’ye 2 genç yetenek! 15 yaşındaki futbolcu yönetime sunuldu...

Süper Lig'e beklentilerin altında başlayan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalara start verdi.

Fenerbahçe’ye 2 genç yetenek! 15 yaşındaki futbolcu yönetime sunuldu...

Yaş ortalaması yüksek olan Kanarya, geleceğin takımını oluşturmak için genç oyunculara yöneldi.

Fenerbahçe’ye 2 genç yetenek! 15 yaşındaki futbolcu yönetime sunuldu...

Bu doğrultuda hareket eden sarı-lacivertli takım, 2 genç yeteneğin peşine düştü.

Fenerbahçe’ye 2 genç yetenek! 15 yaşındaki futbolcu yönetime sunuldu...

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin scout ekibi, Iğdır FK forması giyen Arda Çolak'ı takibe aldı.

Fenerbahçe’ye 2 genç yetenek! 15 yaşındaki futbolcu yönetime sunuldu...

21 yaşındaki santrfor için sarı-lacivertli yetkililerin araştırmalara devam ettiği belirtildi.

Fenerbahçe’ye 2 genç yetenek! 15 yaşındaki futbolcu yönetime sunuldu...

15 YAŞINDA

Arda Çolak'ıny yanı sıra Hoffenheim U17 takımında forma giyen 15 yaşındaki Ensar Taha Koçak da Fenerbahçe'nin takibindeki bir diğer oyuncu oldu.

Fenerbahçe’ye 2 genç yetenek! 15 yaşındaki futbolcu yönetime sunuldu...

Kulübün scoutlarının genç futbolcuyu yakından takip ettiği ve oyuncu için hazırlanan raporu yönetime sunduğu belirtildi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#FENERBAHÇE