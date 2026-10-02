Fenerbahçe’ye 2 genç yetenek! 15 yaşındaki futbolcu yönetime sunuldu...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Zirve yarışına tutunmak isteyen sarı-lacivertli takım, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. 5 TAKVİYE YAPTI Kanarya, yaz transfer döneminde kadrosunu 5 takviye ile güçlendirdi. Fenerbahçe, Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Nathan Ake, Vedat Muriqi ve Kojo Peprah Oppong'u transfer etti. Süper Lig'e beklentilerin altında başlayan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalara start verdi. Yaş ortalaması yüksek olan Kanarya, geleceğin takımını oluşturmak için genç oyunculara yöneldi. Bu doğrultuda hareket eden sarı-lacivertli takım, 2 genç yeteneğin peşine düştü. Yeni Asır'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin scout ekibi, Iğdır FK forması giyen Arda Çolak'ı takibe aldı. 21 yaşındaki santrfor için sarı-lacivertli yetkililerin araştırmalara devam ettiği belirtildi. 15 YAŞINDA Arda Çolak'ıny yanı sıra Hoffenheim U17 takımında forma giyen 15 yaşındaki Ensar Taha Koçak da Fenerbahçe'nin takibindeki bir diğer oyuncu oldu. Kulübün scoutlarının genç futbolcuyu yakından takip ettiği ve oyuncu için hazırlanan raporu yönetime sunduğu belirtildi.