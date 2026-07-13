Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic piyangosu! Oynamak istediği takım belli oldu

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transferlerin yanı sıra kadro planlaması da merak konusu… Sarı-lacivertlilerde; kaleci bölgesinde yaşanan isim çokluğu nedeniyle Dominik Livakovic'in geleceği henüz netlik kazanmadı. Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali bulunan Dominik Livakovic'e 3 talibin birden çıktığı aktarıldı. AYRILMAK İSTİYOR Takvim'in haberine göre; Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'den ayrılmak istediği belirtildi. Hırvat kalecinin transfer sürecinin menajerinin yürüttüğü ifade edildi. Dominik Livakovic'e Dinamo Zagreb, Crystal Palace ve Torino'nun teklifte bulunduğu kaydedildi. ZAGREB'İN TEKLİFİ KABUL GÖRMEDİ Dominik Livakovic'in kariyerine Dinamo Zagreb'de devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'ye transfer için 3+1 milyon euroluk teklifte bulunduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den gelen bu teklifi kabul etmediği ifade edildi. Fenerbahçe'nin bonservis konusunda beklentisinin daha yüksek olduğu vurgulandı. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Hırvat kalecinin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. 2026 Dünya Kupası'nda 4 maça çıkan Dominik Livakovic, 1 müsabakada gol yemedi.