Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic piyangosu! Oynamak istediği takım belli oldu

Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic piyangosu! Oynamak istediği takım belli oldu

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Dominik Livakovic'e 3 talibin olduğu öğrenildi. Yıldız futbolcunun peşindeki kulüpler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 13.07.2026 18:22 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 18:24
Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic piyangosu! Oynamak istediği takım belli oldu

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transferlerin yanı sıra kadro planlaması da merak konusu…

Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic piyangosu! Oynamak istediği takım belli oldu

Sarı-lacivertlilerde; kaleci bölgesinde yaşanan isim çokluğu nedeniyle Dominik Livakovic'in geleceği henüz netlik kazanmadı.

Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic piyangosu! Oynamak istediği takım belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali bulunan Dominik Livakovic'e 3 talibin birden çıktığı aktarıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic piyangosu! Oynamak istediği takım belli oldu

AYRILMAK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'den ayrılmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic piyangosu! Oynamak istediği takım belli oldu

Hırvat kalecinin transfer sürecinin menajerinin yürüttüğü ifade edildi.

Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic piyangosu! Oynamak istediği takım belli oldu

Dominik Livakovic'e Dinamo Zagreb, Crystal Palace ve Torino'nun teklifte bulunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic piyangosu! Oynamak istediği takım belli oldu

ZAGREB'İN TEKLİFİ KABUL GÖRMEDİ

Dominik Livakovic'in kariyerine Dinamo Zagreb'de devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic piyangosu! Oynamak istediği takım belli oldu

Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'ye transfer için 3+1 milyon euroluk teklifte bulunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic piyangosu! Oynamak istediği takım belli oldu

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den gelen bu teklifi kabul etmediği ifade edildi.

Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic piyangosu! Oynamak istediği takım belli oldu

Fenerbahçe'nin bonservis konusunda beklentisinin daha yüksek olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic piyangosu! Oynamak istediği takım belli oldu

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic piyangosu! Oynamak istediği takım belli oldu

Hırvat kalecinin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic piyangosu! Oynamak istediği takım belli oldu

2026 Dünya Kupası'nda 4 maça çıkan Dominik Livakovic, 1 müsabakada gol yemedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #DOMİNİK LİVAKOVİC