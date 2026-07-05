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Fenerbahçe’ye eski yıldızı haber gönderdi! İsmail Kartal ile görüştü

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmalarında sürpriz bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin eski yıldızının, yeniden İstanbul'da forma giymek istediği belirtildi.

Giriş Tarihi: 05.07.2026 17:31 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 17:32
Fenerbahçe’ye eski yıldızı haber gönderdi! İsmail Kartal ile görüştü

Vedat Muriqi ve Nathan Ake transferleriyle dikkat çeken Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor.

Fenerbahçe’ye eski yıldızı haber gönderdi! İsmail Kartal ile görüştü

Sarı-lacivertlilerde gözler hücum hattına yapılacak takviyelere çevrilmişken sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe’ye eski yıldızı haber gönderdi! İsmail Kartal ile görüştü

Fenerbahçe'nin eski yıldızının yeniden sarı-lacivertlilere dönmek istediği öğrenildi.

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Fenerbahçe’ye eski yıldızı haber gönderdi! İsmail Kartal ile görüştü

OSAYI DÖNMEK İSTİYOR

Soccernet'in haberine göre; Bright Osayi Samuel'in Fenerbahçe'de yeniden forma giymek istediği aktarıldı.

Fenerbahçe’ye eski yıldızı haber gönderdi! İsmail Kartal ile görüştü

28 yaşındaki sağ bekin, Fenerbahçe'ye geri dönmek için haber gönderdiği kaydedildi.

Fenerbahçe’ye eski yıldızı haber gönderdi! İsmail Kartal ile görüştü

Bright Osayi Samuel'in bu doğrultuda İsmail Kartal ile görüştüğü vurgulandı.

Fenerbahçe’ye eski yıldızı haber gönderdi! İsmail Kartal ile görüştü

BEDELSİZ DÖNME İHTİMALİ

Bright Osayi Samuel'in Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak geri dönebileceği kaydedildi.

Fenerbahçe’ye eski yıldızı haber gönderdi! İsmail Kartal ile görüştü

Bright Osayi Samuel, geride kalan sezonda Birmingham'da 29 maça çıktı ve 1 asist üretti.

Fenerbahçe’ye eski yıldızı haber gönderdi! İsmail Kartal ile görüştü

28 yaşındaki Nijeryalı sağ bekin sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe’ye eski yıldızı haber gönderdi! İsmail Kartal ile görüştü

Bright Osayi Samuel'in güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #BRİGHT OSAYİ SAMUEL