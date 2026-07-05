Fenerbahçe’ye eski yıldızı haber gönderdi! İsmail Kartal ile görüştü

Vedat Muriqi ve Nathan Ake transferleriyle dikkat çeken Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gözler hücum hattına yapılacak takviyelere çevrilmişken sürpriz bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe'nin eski yıldızının yeniden sarı-lacivertlilere dönmek istediği öğrenildi. OSAYI DÖNMEK İSTİYOR Soccernet'in haberine göre; Bright Osayi Samuel'in Fenerbahçe'de yeniden forma giymek istediği aktarıldı. 28 yaşındaki sağ bekin, Fenerbahçe'ye geri dönmek için haber gönderdiği kaydedildi. Bright Osayi Samuel'in bu doğrultuda İsmail Kartal ile görüştüğü vurgulandı. BEDELSİZ DÖNME İHTİMALİ Bright Osayi Samuel'in Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak geri dönebileceği kaydedildi. Bright Osayi Samuel, geride kalan sezonda Birmingham'da 29 maça çıktı ve 1 asist üretti. 28 yaşındaki Nijeryalı sağ bekin sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Bright Osayi Samuel'in güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.