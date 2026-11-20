Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarına start verdi. Sarı-lacivertlilerin transfer gündemindeki yıldızlar arasına Kevin De Bruyne de dahil edildi. PSV PEŞİNE DÜŞTÜ Napoli'de istediği ortamı bulamayan 35 yaşındaki orta sahaya PSV Eindhoven talip oldu. PSV Eindhoven'ın 35 yaşındaki orta saha için Napoli'ye 2 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Napoli'nin ise Kevin De Bruyne için 7 milyon Euro talep ettiği belirtildi. F.BAHÇE VE G.SARAY'A ÖNERİLDİ Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi. Fenerbahçe orta sahaya dünya çapında bir takviye yapma ihtimali açısından gelişmeleri takip ediyor. Kevin De Bruyne, bu sezon Napoli'de 15 maça çıktı ve 4 gol ile 2 asist üretti. SÖZLEŞMESİ BİTECEK Kevin De Bruyne'nin Napoli ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.