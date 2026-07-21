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Fenerbahçe’ye Rodrigo Becao piyangosu! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Rodrigo Becao için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı stoperin transferi için görüşmelerin başladığı aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 21.07.2026 19:24 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 19:25
Fenerbahçe’ye Rodrigo Becao piyangosu! Görüşmeler başladı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun geleceği konusunda sıcak gelişmeler yaşandığı belirtildi.

Fenerbahçe’ye Rodrigo Becao piyangosu! Görüşmeler başladı

Brezilyalı stoperin transferi için sürpriz bir ekibin devreye girdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe’ye Rodrigo Becao piyangosu! Görüşmeler başladı

Rodrigo Becao'nun transferi için görüşmelerin başladığı vurgulandı.

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Fenerbahçe’ye Rodrigo Becao piyangosu! Görüşmeler başladı

VENEZIA PEŞİNE DÜŞTÜ

Nicolo Schira'nın haberine göre; Serie A ekibi Venezia'nın Fenerbahçe'den Rodrigo Becao ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe’ye Rodrigo Becao piyangosu! Görüşmeler başladı

Venezia'nın Brezilyalı stoperin transferi için harekete geçtiği kaydedildi.

Fenerbahçe’ye Rodrigo Becao piyangosu! Görüşmeler başladı

Serie A ekibinin, 30 yaşındaki savunmacının transferi için Fenerbahçe ile görüşmelere başladığı aktarıldı.

Fenerbahçe’ye Rodrigo Becao piyangosu! Görüşmeler başladı

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe’ye Rodrigo Becao piyangosu! Görüşmeler başladı

Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’ye Rodrigo Becao piyangosu! Görüşmeler başladı

Rodrigo Becao, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa forması giymişti.

Fenerbahçe’ye Rodrigo Becao piyangosu! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu başında Brezilyalı stoper için Udinese'ye 8 milyon 310 bin euroluk bonservis bedeli ödemişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #RODRİGO BECAO #TRANSFER #VENEZİA