Fenerbahçe’ye Rodrigo Becao piyangosu! Görüşmeler başladı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun geleceği konusunda sıcak gelişmeler yaşandığı belirtildi. Brezilyalı stoperin transferi için sürpriz bir ekibin devreye girdiği öne sürüldü. Rodrigo Becao'nun transferi için görüşmelerin başladığı vurgulandı. VENEZIA PEŞİNE DÜŞTÜ Nicolo Schira'nın haberine göre; Serie A ekibi Venezia'nın Fenerbahçe'den Rodrigo Becao ile ilgilendiği belirtildi. Venezia'nın Brezilyalı stoperin transferi için harekete geçtiği kaydedildi. Serie A ekibinin, 30 yaşındaki savunmacının transferi için Fenerbahçe ile görüşmelere başladığı aktarıldı. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor. Rodrigo Becao, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa forması giymişti. Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu başında Brezilyalı stoper için Udinese'ye 8 milyon 310 bin euroluk bonservis bedeli ödemişti.