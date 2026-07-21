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Fenerbahçe’ye Rodrigo Becao piyangosu! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Rodrigo Becao için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı stoperin transferi için görüşmelerin başladığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 21.07.2026 19:24 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 19:25