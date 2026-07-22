Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’ye Sofyan Amrabat piyangosu! Suudi Arabistan’dan talipler çıktı

Fenerbahçe’ye Sofyan Amrabat piyangosu! Suudi Arabistan’dan talipler çıktı

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Sofyan Amrabat ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi. Faslı futbolcuya Suudi Arabistan'dan çok sayıda talip çıktığı belirtildi.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 22.07.2026 20:30 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 20:31
Fenerbahçe’ye Sofyan Amrabat piyangosu! Suudi Arabistan’dan talipler çıktı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın geleceği merak konusu.

Fenerbahçe’ye Sofyan Amrabat piyangosu! Suudi Arabistan’dan talipler çıktı

Real Betis'teki kiralık dönemi sonrası sarı-lacivertlilere geri dönen Sofyan Amrabat'a çok sayıda talip olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’ye Sofyan Amrabat piyangosu! Suudi Arabistan’dan talipler çıktı

Fanatik'in haberine göre; Suudi Arabistan'dan Al Qadsiah'ın Sofyan Amrabat için devreye girdiği belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçe’ye Sofyan Amrabat piyangosu! Suudi Arabistan’dan talipler çıktı

20 MİLYON EURO ÖNERİSİ

Al Qadsiah'ın Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro resmi teklifte bulunduğu vurgulandı.

Fenerbahçe’ye Sofyan Amrabat piyangosu! Suudi Arabistan’dan talipler çıktı

Fenerbahçe yönetiminin, Sofyan Amrabat için gelen bu teklifi değerlendirdiği belirtildi.

Fenerbahçe’ye Sofyan Amrabat piyangosu! Suudi Arabistan’dan talipler çıktı

AL ITTIHAD DA PEŞİNDE

Al Qadsiah sonrası Al Ittihad'ın da Sofyan Amrabat transferinde devreye girdiği kaydedildi.

Fenerbahçe’ye Sofyan Amrabat piyangosu! Suudi Arabistan’dan talipler çıktı

Al Ittihad'ın Al Qadsiah'a yakın bir bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandığı vurgulandı.

Fenerbahçe’ye Sofyan Amrabat piyangosu! Suudi Arabistan’dan talipler çıktı

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe’ye Sofyan Amrabat piyangosu! Suudi Arabistan’dan talipler çıktı

Faslı orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’ye Sofyan Amrabat piyangosu! Suudi Arabistan’dan talipler çıktı

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın ismini UEFA listesine dahil etmemişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SOFYAN AMRABAT #FENERBAHÇE #SUUDİ ARABİSTAN