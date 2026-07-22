Fenerbahçe’ye Sofyan Amrabat piyangosu! Suudi Arabistan’dan talipler çıktı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın geleceği merak konusu. Real Betis'teki kiralık dönemi sonrası sarı-lacivertlilere geri dönen Sofyan Amrabat'a çok sayıda talip olduğu öğrenildi. Fanatik'in haberine göre; Suudi Arabistan'dan Al Qadsiah'ın Sofyan Amrabat için devreye girdiği belirtildi. 20 MİLYON EURO ÖNERİSİ Al Qadsiah'ın Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro resmi teklifte bulunduğu vurgulandı. Fenerbahçe yönetiminin, Sofyan Amrabat için gelen bu teklifi değerlendirdiği belirtildi. AL ITTIHAD DA PEŞİNDE Al Qadsiah sonrası Al Ittihad'ın da Sofyan Amrabat transferinde devreye girdiği kaydedildi. Al Ittihad'ın Al Qadsiah'a yakın bir bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandığı vurgulandı. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Faslı orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın ismini UEFA listesine dahil etmemişti.