Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’ye Sofyan Amrabat piyangosu! Suudi Arabistan’dan talipler çıktı

Fenerbahçe’ye Sofyan Amrabat piyangosu! Suudi Arabistan’dan talipler çıktı

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Sofyan Amrabat ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi. Faslı futbolcuya Suudi Arabistan'dan çok sayıda talip çıktığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 22.07.2026 20:30 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 20:31