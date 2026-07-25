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Fenerbahçe’ye transferde dev engel! Rota İngiltere’ye çevrildi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem forvet takviyesi. Sarı-lacivertli takım, rotasını İngiltere'ye kırarken, transferdeki en büyük engel ortaya çıktı. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 25.07.2026 11:09 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 11:16
Fenerbahçe’ye transferde dev engel! Rota İngiltere’ye çevrildi...

Yeni sezon öncesi önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de sıra forvet takviyesine geldi.

Fenerbahçe’ye transferde dev engel! Rota İngiltere’ye çevrildi...

Şu ana kadar Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi'yi kadrosuna katan Kanarya, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe’ye transferde dev engel! Rota İngiltere’ye çevrildi...

Önemli bir golcü takviyesi yapmak isteyen Aziz Yıldırım yönetimi, rotasını Premier Lig'e çevirdi.

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Fenerbahçe’ye transferde dev engel! Rota İngiltere’ye çevrildi...

Sarı-lacivertlilerin, gündemine Tottenham forması giyen Brezilyalı oyuncu Richarlison geldi.

Fenerbahçe’ye transferde dev engel! Rota İngiltere’ye çevrildi...

Caught Offside'ın haberine göre; Fenerbahçe ve Juventus, 29 yaşındaki golcüyle ilgileniyor.

Fenerbahçe’ye transferde dev engel! Rota İngiltere’ye çevrildi...

Haberde İngiliz ekibinin 20-25 milyon euro arasındaki bir bedele oyuncuyu bırakabileceği yazıldı.

Fenerbahçe’ye transferde dev engel! Rota İngiltere’ye çevrildi...

TRANSFERDEKİ ENGEL

29 yaşındaki futbolcunun talebi Fenerbahçe'ye transferindeki en büyük engel olarak öne çıktı.

Fenerbahçe’ye transferde dev engel! Rota İngiltere’ye çevrildi...

Richarlison'un Premier Lig veya Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giymek istediği iddia edildi.

Fenerbahçe’ye transferde dev engel! Rota İngiltere’ye çevrildi...

Bu sebeple Juventus'un, ilgisini resmi bir teklife dönüştürmesi durumunda bu transferde avantajlı bir konumda bulunabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe’ye transferde dev engel! Rota İngiltere’ye çevrildi...

SÖZLEŞME SÜRESİ

Brezilyalı oyuncunun Tottenham ile mevcut sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona erecek.

Fenerbahçe’ye transferde dev engel! Rota İngiltere’ye çevrildi...

Geçen sezon İngiliz ekibinin formasını 43 kez giyen oyuncu, 12 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe’ye transferde dev engel! Rota İngiltere’ye çevrildi...

Richarlison'un Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#İNGİLTERE #FENERBAHÇE