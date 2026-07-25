Fenerbahçe’ye transferde dev engel! Rota İngiltere’ye çevrildi...

Yeni sezon öncesi önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de sıra forvet takviyesine geldi. Şu ana kadar Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi'yi kadrosuna katan Kanarya, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Önemli bir golcü takviyesi yapmak isteyen Aziz Yıldırım yönetimi, rotasını Premier Lig'e çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, gündemine Tottenham forması giyen Brezilyalı oyuncu Richarlison geldi. Caught Offside'ın haberine göre; Fenerbahçe ve Juventus, 29 yaşındaki golcüyle ilgileniyor. Haberde İngiliz ekibinin 20-25 milyon euro arasındaki bir bedele oyuncuyu bırakabileceği yazıldı. TRANSFERDEKİ ENGEL 29 yaşındaki futbolcunun talebi Fenerbahçe'ye transferindeki en büyük engel olarak öne çıktı. Richarlison'un Premier Lig veya Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giymek istediği iddia edildi. Bu sebeple Juventus'un, ilgisini resmi bir teklife dönüştürmesi durumunda bu transferde avantajlı bir konumda bulunabileceği ifade edildi. SÖZLEŞME SÜRESİ Brezilyalı oyuncunun Tottenham ile mevcut sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona erecek. Geçen sezon İngiliz ekibinin formasını 43 kez giyen oyuncu, 12 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Richarlison'un Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.