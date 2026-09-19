Fenerbahçe’yi sevindiren gelişme! Yıldız futbolcu yüzleri güldürdü...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Eyüpspor'u ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapacak. Ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 7 puanla 11. sırada bulunuyor. Son iç saha maçında Beşiktaş'a derbide 2-1 yenilen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Gaziantep FK deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle dönerek son 2 maçında 1 puan toplayabildi. ASENSİO'DA UMUT VAR! Mert Müldür'e üzülen Fenerbahçe teknik heyeti, Marco Asensio'ya seviniyor. Son günlerde bireysel idmanlarını sürdüren Asensio'nun topla çalışmalara başlaması, sarı-lacivertlilerin yüzünü güldürdü. Eyüpspor maçında kadroya alınacak 30 yaşındaki yıldıza, sağlık kurulunun raporuna göre süre verebilir. Asensio'nun, milli ara sonrasında tamamen hazır hale getirilmesi ve Rize deplasmanında 11'de sahaya çıkabilecek seviyeye ulaşması hedefleniyor. Fenerbahçe formasını bu sezon 7 kez giyen İspanyol futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.