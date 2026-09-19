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Fenerbahçe’yi sevindiren gelişme! Yıldız futbolcu yüzleri güldürdü...

Eyüpspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Mert Müldür'ün sakatlığı ile sarsılmıştı. Sarı-lacivertli takıma sevindirici bir haber geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 19.09.2026 09:30 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 09:40
Fenerbahçe’yi sevindiren gelişme! Yıldız futbolcu yüzleri güldürdü...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Eyüpspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe’yi sevindiren gelişme! Yıldız futbolcu yüzleri güldürdü...

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapacak.

Fenerbahçe’yi sevindiren gelişme! Yıldız futbolcu yüzleri güldürdü...

Ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 7 puanla 11. sırada bulunuyor.

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Fenerbahçe’yi sevindiren gelişme! Yıldız futbolcu yüzleri güldürdü...

Son iç saha maçında Beşiktaş'a derbide 2-1 yenilen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Gaziantep FK deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle dönerek son 2 maçında 1 puan toplayabildi.

Fenerbahçe’yi sevindiren gelişme! Yıldız futbolcu yüzleri güldürdü...

ASENSİO'DA UMUT VAR!

Mert Müldür'e üzülen Fenerbahçe teknik heyeti, Marco Asensio'ya seviniyor.

Fenerbahçe’yi sevindiren gelişme! Yıldız futbolcu yüzleri güldürdü...

Son günlerde bireysel idmanlarını sürdüren Asensio'nun topla çalışmalara başlaması, sarı-lacivertlilerin yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe’yi sevindiren gelişme! Yıldız futbolcu yüzleri güldürdü...

Eyüpspor maçında kadroya alınacak 30 yaşındaki yıldıza, sağlık kurulunun raporuna göre süre verebilir.

Fenerbahçe’yi sevindiren gelişme! Yıldız futbolcu yüzleri güldürdü...

Asensio'nun, milli ara sonrasında tamamen hazır hale getirilmesi ve Rize deplasmanında 11'de sahaya çıkabilecek seviyeye ulaşması hedefleniyor.

Fenerbahçe’yi sevindiren gelişme! Yıldız futbolcu yüzleri güldürdü...

Fenerbahçe formasını bu sezon 7 kez giyen İspanyol futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’yi sevindiren gelişme! Yıldız futbolcu yüzleri güldürdü...

30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#EYÜPSPOR #FENERBAHÇE #MERT MÜLDÜR