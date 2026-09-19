Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’yi sevindiren gelişme! Yıldız futbolcu yüzleri güldürdü...

Fenerbahçe’yi sevindiren gelişme! Yıldız futbolcu yüzleri güldürdü...

Eyüpspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Mert Müldür'ün sakatlığı ile sarsılmıştı. Sarı-lacivertli takıma sevindirici bir haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.09.2026 09:30 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 09:40