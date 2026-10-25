Ferdi Kadıoğlu depremi! Liverpool maçının henüz 3. dakikasında…

Liverpool, Premier Lig'in 8. haftasında Brighton ile kozlarını paylaştı. Anfield Road'da oynanan maçta Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de yer aldı. 3. DAKİKADA SAKATLANDI Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Ferdi Kadıoğlu, Florian Wirtz ile girdiği ikili mücadele sonrası kendini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı geçmedi. Ferdi Kadıoğlu sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı. 10 MAÇA ÇIKTI Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Brighton'da 10 karşılaşmada forma şansı buldu. 27 yaşındaki milli sol bekin, Brighton ile olan sözleşmesi 2028'de bitecek. Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor. 12 KASIM'DA MİLLİ MAÇ VAR A Milli Futbol Takımı'nın 12 Kasım'da Uluslar Ligi'nde oynayacağı maç öncesi gözler Ferdi Kadıoğlu'nun durumuna çevrildi.