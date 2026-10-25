Trend Galeri Trend Spor Ferdi Kadıoğlu depremi! Liverpool maçının henüz 3. dakikasında…

Ferdi Kadıoğlu depremi! Liverpool maçının henüz 3. dakikasında…

Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Brighton karşı karşıya geldi. Brighton'da Ferdi Kadıoğlu maçın henüz 3. dakikasında oyuna devam edemedi.

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Giriş Tarihi: 25.10.2026 17:21 Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 17:22
Ferdi Kadıoğlu depremi! Liverpool maçının henüz 3. dakikasında…

Liverpool, Premier Lig'in 8. haftasında Brighton ile kozlarını paylaştı.

Ferdi Kadıoğlu depremi! Liverpool maçının henüz 3. dakikasında…

Anfield Road'da oynanan maçta Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de yer aldı.

Ferdi Kadıoğlu depremi! Liverpool maçının henüz 3. dakikasında…

3. DAKİKADA SAKATLANDI

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Ferdi Kadıoğlu, Florian Wirtz ile girdiği ikili mücadele sonrası kendini yere bıraktı.

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Ferdi Kadıoğlu depremi! Liverpool maçının henüz 3. dakikasında…

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı geçmedi.

Ferdi Kadıoğlu depremi! Liverpool maçının henüz 3. dakikasında…

Ferdi Kadıoğlu sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı.

Ferdi Kadıoğlu depremi! Liverpool maçının henüz 3. dakikasında…

10 MAÇA ÇIKTI

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Brighton'da 10 karşılaşmada forma şansı buldu.

Ferdi Kadıoğlu depremi! Liverpool maçının henüz 3. dakikasında…

27 yaşındaki milli sol bekin, Brighton ile olan sözleşmesi 2028'de bitecek.

Ferdi Kadıoğlu depremi! Liverpool maçının henüz 3. dakikasında…

Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Ferdi Kadıoğlu depremi! Liverpool maçının henüz 3. dakikasında…

12 KASIM'DA MİLLİ MAÇ VAR

A Milli Futbol Takımı'nın 12 Kasım'da Uluslar Ligi'nde oynayacağı maç öncesi gözler Ferdi Kadıoğlu'nun durumuna çevrildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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