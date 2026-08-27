Trend Galeri Trend Spor Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Tekke'nin 11'i...

Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Tekke'nin 11'i...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ferencvaros'a konuk oluyor. İlk karşılaşmayı sahasında 1-0 kaybeden bordo-mavililer, adını lig aşamasına yazdırmayı istiyor. Maç öncesinde Fatih Tekke'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 26.08.2026 21:40 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 07:04
Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Tekke’nin 11’i...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya gelecek.

Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Tekke’nin 11’i...

Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadelenin heyecanı şifresiz olarak ATV ekranlarında yaşanacak.

Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Tekke’nin 11’i...

Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.

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Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Tekke’nin 11’i...

İlk karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olarak tur şansını zora sokan bordo-mavililer, müsabakayı 2 farkla kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor.

Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Tekke’nin 11’i...

TRABZONSPOR, AVRUPA KUPALARINDA 157. MAÇINI OYNAYACAK

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 157. maçına çıkacak.

Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Tekke’nin 11’i...

Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 156 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 61 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Tekke’nin 11’i...

FERENCVAROS İLE 4. MAÇ

Trabzonspor, Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile 4. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 3 maçta bordo-mavililer 1, rakibi ise 2 kez galip geldi.

Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Tekke’nin 11’i...

Trabzonspor, iki takım arasında 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 kaybetmiş, evinde 1-0 galip gelmişti.

Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Tekke’nin 11’i...

EKSİK OYUNCULAR

Trabzonspor'da tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov ile cezalı Nwaiwu, Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.

Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Tekke’nin 11’i...

UEFA listesinde yer almayan Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de kadroda bulunmayacak.

Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Tekke’nin 11’i...

UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle Budapaşte'de bordo-mavili taraftarlar tribünde yer alamayacak.

Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Tekke’nin 11’i...

MUHTEMEL 11'LER

FERENCVAROS: Denes Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Rommens, Corbu, Yusuf, Zachariassen, O'Dowda, Joseph.

Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Tekke’nin 11’i...

TRABZONSPOR: Onana, Cabral, Savic, Cenk, Mustafa, Melih, Malinovskyi, Salah, Muçi, Aral, Onuachu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FATİH TEKKE #UEFA AVRUPA LİGİ #TRABZONSPOR #FERENCVAROS