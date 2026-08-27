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Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Tekke'nin 11'i...
Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Tekke'nin 11'i...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ferencvaros'a konuk oluyor. İlk karşılaşmayı sahasında 1-0 kaybeden bordo-mavililer, adını lig aşamasına yazdırmayı istiyor. Maç öncesinde Fatih Tekke'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki Ferencvaros - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.08.2026 21:40
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 07:04