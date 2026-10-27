Fernando Muslera bir anda yere yığıldı! Eski Galatasaraylı çok korkuttu

Estudiantes, Arjantin Ligi'nin 14. haftasında Union Santa Fe deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Union Santa Fe, 3-1'lik skorla galip tamamladı. Estudiantes'te tecrübeli kaleci Fernando Muslera maça ilk 11'de başladı. KENDİNİ YERE BIRAKTI Fernando Muslera maçın henüz 9. dakikasında bir anda kendini yere bıraktı. Hakemle kısa bir diyalog yaşayan Uruguaylı kaleciye, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Fernando Muslera'nın baş dönmesi yaşadığı aktarıldı. OYUNA GERİ DÖNDÜ Fernando Muslera yaşadığı sakatlık sonrası oyuna geri döndü. Tecrübeli kaleci, müsabakanın kalan bölümünde forma giydi ve 90 dakikayı tamamladı. 36 MAÇA ÇIKTI 40 yaşındaki Fernando Muslera, bu sezon Estudiantes'te 36 maçta forma giydi. Fernando Muslera bu süreçte 14 müsabakada kalesini gole kapattı.