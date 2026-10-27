Trend Galeri Trend Spor Fernando Muslera bir anda yere yığıldı! Eski Galatasaraylı çok korkuttu

Fernando Muslera bir anda yere yığıldı! Eski Galatasaraylı çok korkuttu

Arjantin Ligi'nin 14. haftasında Estudiantes, Union Santa Fe ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera çok korkuttu.

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Giriş Tarihi: 27.10.2026 17:05 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 17:06
Fernando Muslera bir anda yere yığıldı! Eski Galatasaraylı çok korkuttu

Estudiantes, Arjantin Ligi'nin 14. haftasında Union Santa Fe deplasmanına konuk oldu.

Fernando Muslera bir anda yere yığıldı! Eski Galatasaraylı çok korkuttu

Karşılaşmayı ev sahibi ekip Union Santa Fe, 3-1'lik skorla galip tamamladı.

Fernando Muslera bir anda yere yığıldı! Eski Galatasaraylı çok korkuttu

Estudiantes'te tecrübeli kaleci Fernando Muslera maça ilk 11'de başladı.

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Fernando Muslera bir anda yere yığıldı! Eski Galatasaraylı çok korkuttu

KENDİNİ YERE BIRAKTI

Fernando Muslera maçın henüz 9. dakikasında bir anda kendini yere bıraktı.

Fernando Muslera bir anda yere yığıldı! Eski Galatasaraylı çok korkuttu

Hakemle kısa bir diyalog yaşayan Uruguaylı kaleciye, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Fernando Muslera bir anda yere yığıldı! Eski Galatasaraylı çok korkuttu

Fernando Muslera'nın baş dönmesi yaşadığı aktarıldı.

Fernando Muslera bir anda yere yığıldı! Eski Galatasaraylı çok korkuttu

OYUNA GERİ DÖNDÜ

Fernando Muslera yaşadığı sakatlık sonrası oyuna geri döndü.

Fernando Muslera bir anda yere yığıldı! Eski Galatasaraylı çok korkuttu

Tecrübeli kaleci, müsabakanın kalan bölümünde forma giydi ve 90 dakikayı tamamladı.

Fernando Muslera bir anda yere yığıldı! Eski Galatasaraylı çok korkuttu

36 MAÇA ÇIKTI

40 yaşındaki Fernando Muslera, bu sezon Estudiantes'te 36 maçta forma giydi.

Fernando Muslera bir anda yere yığıldı! Eski Galatasaraylı çok korkuttu

Fernando Muslera bu süreçte 14 müsabakada kalesini gole kapattı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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