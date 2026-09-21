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FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

FIFA, dünya sıralamasını güncelledi. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın listedeki puanı ve yeri belli oldu. Listenin zirvesinde İspanya yer aldı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 21.09.2026 17:10 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 17:12
FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde A Milli Futbol Takımı kritik maçlara çıkacak. Türkiye'nin oynayacağı zorlu müsabakalar öncesi gözler dünya sıralamasına çevrildi. FIFA, dünya sıralamasında güncellemeye gitti. İşte FIFA dünya sıralamasında son durum ve Türkiye'nin listedeki yeri…

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

1- İspanya | 1995.88 puan

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

2- Arjantin | 1970.37 puan

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FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

3- Fransa | 1948.97 puan

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

4- İngiltere | 1922.83 puan

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

5- Brezilya | 1804.92 puan

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

6- Fas | 1803.99 puan

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

7- Portekiz | 1787.85 puan

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

8- Belçika | 1778.36 puan

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

9- Hollanda | 1775.54 puan

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

10- Meksika | 1754.30 puan

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

11- Kolombiya | 1739.89 puan

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

12- Almanya | 1726.22 puan

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

13- Hırvatistan | 1723.05 puan

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

14- İsviçre | 1710.88 puan

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

15- İtalya | 1704.73 puan

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

16- Amerika Birleşik Devletleri | 1690.33 puan

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

17- Japonya | 1673.68 puan

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

18- Senegal | 1653.43 puan

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

19- Norveç | 1651.29 puan

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

20- Uruguay | 1634.70 puan

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

21- Danimarka | 1619.47 puan

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

22- İran | 1609.85 puan

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

23- Avusturya | 1598.82 puan

FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

24- Mısır | 1597.04 puan