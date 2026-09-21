FIFA dünya sıralaması yenilendi! Türkiye’nin yeri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde A Milli Futbol Takımı kritik maçlara çıkacak. Türkiye'nin oynayacağı zorlu müsabakalar öncesi gözler dünya sıralamasına çevrildi. FIFA, dünya sıralamasında güncellemeye gitti. İşte FIFA dünya sıralamasında son durum ve Türkiye'nin listedeki yeri… 1- İspanya | 1995.88 puan 2- Arjantin | 1970.37 puan 3- Fransa | 1948.97 puan 4- İngiltere | 1922.83 puan 5- Brezilya | 1804.92 puan 6- Fas | 1803.99 puan 7- Portekiz | 1787.85 puan 8- Belçika | 1778.36 puan 9- Hollanda | 1775.54 puan 10- Meksika | 1754.30 puan 11- Kolombiya | 1739.89 puan 12- Almanya | 1726.22 puan 13- Hırvatistan | 1723.05 puan 14- İsviçre | 1710.88 puan 15- İtalya | 1704.73 puan 16- Amerika Birleşik Devletleri | 1690.33 puan 17- Japonya | 1673.68 puan 18- Senegal | 1653.43 puan 19- Norveç | 1651.29 puan 20- Uruguay | 1634.70 puan 21- Danimarka | 1619.47 puan 22- İran | 1609.85 puan 23- Avusturya | 1598.82 puan 24- Mısır | 1597.04 puan 25- Ekvador | 1592.59 puan 26- Nijerya | 1585.02 puan 27- Türkiye | 1582.54 puan 28- Avustralya | 1581.51 puan 29- Cezayir | 1576.80 puan 30- Kanada | 1571.34 puan