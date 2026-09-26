Son dakika haberi: FIFA’dan Fenerbahçe’ye 3 dönem transfer yasağı!

FIFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Fenerbahçe, FIFA tarafından yayımlanan transfer yasağı listesinde yer aldı. Sarı-lacivertli takıma 3 dönem transfer yasağı cezası verildiği duyuruldu. Verilen transfer yasağı cezasının ilgili ödemelerin yapılması durumunda kaldırılacağı öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. YASAĞIN NEDENİ AÇIKLANMADI Fenerbahçe'ye yaptırımın hangi dosyadan kaynaklandığı ve dosya kapsamında belirtilen ödeme miktarı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. İŞTE O EKRAN