Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: FIFA'dan Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı!

Son dakika haberi: FIFA'dan Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı!

Son dakika haberi: FIFA, Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı cezası verildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.09.2026 07:11 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 07:57
Son dakika haberi: FIFA’dan Fenerbahçe’ye 3 dönem transfer yasağı!
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FIFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Son dakika haberi: FIFA’dan Fenerbahçe’ye 3 dönem transfer yasağı!

Fenerbahçe, FIFA tarafından yayımlanan transfer yasağı listesinde yer aldı.

Son dakika haberi: FIFA’dan Fenerbahçe’ye 3 dönem transfer yasağı!

Sarı-lacivertli takıma 3 dönem transfer yasağı cezası verildiği duyuruldu.

Son dakika haberi: FIFA’dan Fenerbahçe’ye 3 dönem transfer yasağı!

Verilen transfer yasağı cezasının ilgili ödemelerin yapılması durumunda kaldırılacağı öğrenildi.

Son dakika haberi: FIFA’dan Fenerbahçe’ye 3 dönem transfer yasağı!

Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Son dakika haberi: FIFA’dan Fenerbahçe’ye 3 dönem transfer yasağı!

YASAĞIN NEDENİ AÇIKLANMADI

Fenerbahçe'ye yaptırımın hangi dosyadan kaynaklandığı ve dosya kapsamında belirtilen ödeme miktarı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son dakika haberi: FIFA’dan Fenerbahçe’ye 3 dönem transfer yasağı!

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#FENERBAHÇE #FIFA