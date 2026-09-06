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Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada! İtalya - Türkiye final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı mağlup ederek finale kaldı. Filenin Sultanları'nın finaldeki İtalya oldu. Peki İtalya - Türkiye voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 06.09.2026 11:23 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 11:35
Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada! İtalya - Türkiye final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale çıktı.

Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada! İtalya - Türkiye final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yarı finalde Sırbistan ile karşılaşan milliler, rakibini 3-0 mağlup ederek adını Avrupa Şampiyonası finaline yazdırdı.

Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada! İtalya - Türkiye final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Filenin Sultanları, setleri 25-20, 25-19 ve 25-20 kazanmayı başardı.

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Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada! İtalya - Türkiye final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya ise yarı finalde Polonya'yı 3-1 yenmiş ve Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi olmuştu.

Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada! İtalya - Türkiye final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - İTALYA FİNAL VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları ile İtalya arasındaki Avrupa Şampiyonası final maçı, bugün saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada! İtalya - Türkiye final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - İTALYA FİNAL VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonun belli olacağı maç TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada! İtalya - Türkiye final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları finalde galibiyet alırsa üst üste ikinci altın madalyasını kazanmış olacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #SIRBİSTAN #FİLENİN SULTANLARI #İTALYA