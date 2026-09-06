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Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada! İtalya - Türkiye final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı mağlup ederek finale kaldı. Filenin Sultanları'nın finaldeki İtalya oldu. Peki İtalya - Türkiye voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.09.2026 11:23 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 11:35