Trend Galeri Trend Spor Filenin Sultanları’nın zaferi sonrası Mehmet Akif Üstündağ’dan Terzic’e devşirme cevabı! ‘Boskovic, acaba Sırp mı’

Filenin Sultanları’nın zaferi sonrası Mehmet Akif Üstündağ’dan Terzic’e devşirme cevabı! ‘Boskovic, acaba Sırp mı’

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan maçından sonra konuştu. Mehmet Akif Üstündağ, Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic için çarpıcı ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi: 05.09.2026 18:34 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 18:35
Filenin Sultanları’nın zaferi sonrası Mehmet Akif Üstündağ’dan Terzic’e devşirme cevabı! ‘Boskovic, acaba Sırp mı’

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan'ı mağlup ettiği müsabaka sonrasında Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ açıklamalarda bulundu.

Filenin Sultanları’nın zaferi sonrası Mehmet Akif Üstündağ’dan Terzic’e devşirme cevabı! ‘Boskovic, acaba Sırp mı’

Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları için daha önce tepki çeken ifadeler kullanan Zoran Terzic'e cevap verdi.

Filenin Sultanları’nın zaferi sonrası Mehmet Akif Üstündağ’dan Terzic’e devşirme cevabı! ‘Boskovic, acaba Sırp mı’

Mehmet Akif Üstündağ maçın ardından şu ifadeleri kullandı:

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Filenin Sultanları’nın zaferi sonrası Mehmet Akif Üstündağ’dan Terzic’e devşirme cevabı! ‘Boskovic, acaba Sırp mı’

"Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bu ülkeden ekmek yiyorsunuz. Bu ülkeden yatırım yapıyorsunuz. Ve bu ülkenin milli takımında ve kulüplerinde görev almak için gayret sarf edip istekte, arzuda ve araya devreye sokmadığınız kimseler kalmayacak.

Filenin Sultanları’nın zaferi sonrası Mehmet Akif Üstündağ’dan Terzic’e devşirme cevabı! ‘Boskovic, acaba Sırp mı’

"TÜRKİYE'DE İŞ ARAMASIN"

Ama bugün sizi geçmişte de bağrına basan taraftarın önünde, bu ülkenin önünde, rakip takımın koçu için söylüyorum: Sen bugün burada yaptığın bu provokatif hareketler ve ihanetten dolayı bence bundan sonra da Türkiye'de iş aramasın, diyorum. Çok kırgınız bu olmamalıydı.

Filenin Sultanları’nın zaferi sonrası Mehmet Akif Üstündağ’dan Terzic’e devşirme cevabı! ‘Boskovic, acaba Sırp mı’

Bu hareketler hiç yakışmadı. 1 aydır hiç sustuk, ilk defa konuşuyorum. Ekibim de dahil ilk defa konuşuyoruz.

Filenin Sultanları’nın zaferi sonrası Mehmet Akif Üstündağ’dan Terzic’e devşirme cevabı! ‘Boskovic, acaba Sırp mı’

Neydi? Efendim, 'Yok devşirme olmuş da...' Soruyorum, Boskovic acaba Sırp mı? Ablası hala Bosna'nın kaptanı. Kurtagic acaba nereli? Ve Vargas'ı son gecede, pasaportu hala Sırp... Madem böyle bakış açın böyleydi, niye pasaportunu Sırp, Sırbistan pasaportu yaptın ve o takıma almak için niye bu kadar gayret sarf ettin?

Filenin Sultanları’nın zaferi sonrası Mehmet Akif Üstündağ’dan Terzic’e devşirme cevabı! ‘Boskovic, acaba Sırp mı’

"PROVOKATİF SÖYLEMLERLE BİR YERE VARILMAZ"

Yani böyle provokatif söylemlerle bir yere varılmaz. Bence bizim işimize geldi, takım da sahada bunun en güzel cevabını verdi."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU #FİLENİN SULTANLARI #MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ #MELİSSA VARGAS #SIRBİSTAN