Filenin Sultanları’nın zaferi sonrası Mehmet Akif Üstündağ’dan Terzic’e devşirme cevabı! ‘Boskovic, acaba Sırp mı’

"TÜRKİYE'DE İŞ ARAMASIN"

Ama bugün sizi geçmişte de bağrına basan taraftarın önünde, bu ülkenin önünde, rakip takımın koçu için söylüyorum: Sen bugün burada yaptığın bu provokatif hareketler ve ihanetten dolayı bence bundan sonra da Türkiye'de iş aramasın, diyorum. Çok kırgınız bu olmamalıydı.