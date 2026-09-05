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Filenin Sultanları’nın zaferi sonrası Mehmet Akif Üstündağ’dan Terzic’e devşirme cevabı! ‘Boskovic, acaba Sırp mı’
Filenin Sultanları’nın zaferi sonrası Mehmet Akif Üstündağ’dan Terzic’e devşirme cevabı! ‘Boskovic, acaba Sırp mı’
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan maçından sonra konuştu. Mehmet Akif Üstündağ, Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic için çarpıcı ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 05.09.2026 18:34
Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 18:35