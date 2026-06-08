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FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 1. etap maçları noktalandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da yer aldığı organizasyonda 1. etap maçları sonrası puan durumu belli oldu.

Giriş Tarihi: 08.06.2026 19:08 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 19:09
FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 1. etap maçları heyecanı geride kaldı. Oynanan maçların ardından puan durumu netlik kazandı. Filenin Sultanları'nın 1. etap maçları sonrasındaki yeri netlik kazandı. İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da mücadele ettiği FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde güncel puan durumu…

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

1- Brezilya | 11 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

2- Japonya | 11 puan

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FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

3- İtalya | 10 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

4- Çekya | 9 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

5- Amerika Birleşik Devletleri | 8 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

6- Çin | 8 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

7- Polonya | 7 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

8- Kanada | 7 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

9- Hollanda | 6 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

10- Belçika | 5 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

11- Türkiye | 5 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

12- Sırbistan | 5 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

13- Almanya | 4 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

14- Fransa | 3 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

15- Ukrayna | 3 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

16- Bulgaristan | 3 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

17- Tayland | 2 puan

FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

18- Dominik Cumhuriyeti | 1 puan

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #FİLENİN SULTANLARI #MİLLETLER LİGİ