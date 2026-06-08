FIVB Voleybol Milletler Ligi puan durumu! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 1. etap maçları heyecanı geride kaldı. Oynanan maçların ardından puan durumu netlik kazandı. Filenin Sultanları'nın 1. etap maçları sonrasındaki yeri netlik kazandı. İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da mücadele ettiği FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde güncel puan durumu... 1- Brezilya | 11 puan 2- Japonya | 11 puan 3- İtalya | 10 puan 4- Çekya | 9 puan 5- Amerika Birleşik Devletleri | 8 puan 6- Çin | 8 puan 7- Polonya | 7 puan 8- Kanada | 7 puan 9- Hollanda | 6 puan 10- Belçika | 5 puan 11- Türkiye | 5 puan 12- Sırbistan | 5 puan 13- Almanya | 4 puan 14- Fransa | 3 puan 15- Ukrayna | 3 puan 16- Bulgaristan | 3 puan 17- Tayland | 2 puan 18- Dominik Cumhuriyeti | 1 puan