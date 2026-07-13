FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne Melissa Vargas damgası! İşte en skorer yıldızlar

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek final bileti alma başarısı gösterdi. Dev heyecanda gözler en skorer isimlere çevrildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Melissa Vargas'ın listedeki yeri dikkat çekti. İşte FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin en skorer isimleri... 15- Anja Zubic | Sırbistan | 145 sayı 14- Oleksandra Milenko | Ukrayna | 147 sayı 13- Sasipapron Janthawisut | Tayland | 151 sayı 12- Magdalena Stysiak | Polonya | 155 sayı 11- Alexa Gray | Kanada | 166 sayı 10- Monika Brancuska | Çekya | 172 sayı 9- Ana Cristina | Brezilya | 178 sayı 8- Julia Bergmann | Brezilya | 181 sayı 7- Pimpichaya Kokram | Tayland | 192 sayı 6- Mayu Ishikawa | Japonya | 200 sayı 5- Ekaterina Antropova | İtalya | 209 sayı 4- Melissa Vargas | Türkiye | 210 sayı 3- Yushan Zhuang | Çin | 218 sayı 2- Pauline Martin | Belçika | 233 sayı 1- Kiera Van Ryk | Kanada | 271 sayı