Trend Galeri Trend Spor FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne Melissa Vargas damgası! İşte en skorer yıldızlar

FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne Melissa Vargas damgası! İşte en skorer yıldızlar

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde grup maçları heyecanı geride kaldı. Dev organizasyonda en skorer yıldızlar arasında Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas da yer aldı.

Giriş Tarihi: 13.07.2026 17:44 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 17:46
FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne Melissa Vargas damgası! İşte en skorer yıldızlar

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek final bileti alma başarısı gösterdi. Dev heyecanda gözler en skorer isimlere çevrildi.

FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne Melissa Vargas damgası! İşte en skorer yıldızlar

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Melissa Vargas'ın listedeki yeri dikkat çekti. İşte FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin en skorer isimleri…

FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne Melissa Vargas damgası! İşte en skorer yıldızlar

15- Anja Zubic | Sırbistan | 145 sayı

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FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne Melissa Vargas damgası! İşte en skorer yıldızlar

14- Oleksandra Milenko | Ukrayna | 147 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne Melissa Vargas damgası! İşte en skorer yıldızlar

13- Sasipapron Janthawisut | Tayland | 151 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne Melissa Vargas damgası! İşte en skorer yıldızlar

12- Magdalena Stysiak | Polonya | 155 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne Melissa Vargas damgası! İşte en skorer yıldızlar

11- Alexa Gray | Kanada | 166 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne Melissa Vargas damgası! İşte en skorer yıldızlar

10- Monika Brancuska | Çekya | 172 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne Melissa Vargas damgası! İşte en skorer yıldızlar

9- Ana Cristina | Brezilya | 178 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne Melissa Vargas damgası! İşte en skorer yıldızlar

8- Julia Bergmann | Brezilya | 181 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne Melissa Vargas damgası! İşte en skorer yıldızlar

7- Pimpichaya Kokram | Tayland | 192 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne Melissa Vargas damgası! İşte en skorer yıldızlar

6- Mayu Ishikawa | Japonya | 200 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne Melissa Vargas damgası! İşte en skorer yıldızlar

5- Ekaterina Antropova | İtalya | 209 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne Melissa Vargas damgası! İşte en skorer yıldızlar

4- Melissa Vargas | Türkiye | 210 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne Melissa Vargas damgası! İşte en skorer yıldızlar

3- Yushan Zhuang | Çin | 218 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne Melissa Vargas damgası! İşte en skorer yıldızlar

2- Pauline Martin | Belçika | 233 sayı

FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne Melissa Vargas damgası! İşte en skorer yıldızlar

1- Kiera Van Ryk | Kanada | 271 sayı

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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