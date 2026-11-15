Fransa – Türkiye maçına Berke Özer damgası! İşte o anlar…

UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında Fransa ile Türkiye karşı karşıya geldi. Fransa maçında ilk 11'de sahaya çıkan kaleci Berke Özer, 522 gün sonra milli formayı giydi. Berke, son olarak 11 Haziran 2025'te Meksika ile ABD'de oynanan hazırlık maçında kaleyi korumuştu. 12 Ekim 2025'te milli takım kampından izinsiz ayrıldığı gerekçesiyle uzun bir süre milli takım aday kadrosuna çağrılmayan Berke, Fransa karşısında kaleye geçti. BERKE İZİN VERMEDİ 14. dakikada Berke Özer, Mbappe'nin yakın köşeye doğru vuruşunda gol izni vermedi. Berke Özer, 21. dakikada Bradley Barcola'ya karşı karşıya pozisyonda aşırtma denemesinde yine gol izni vermedi. İŞTE O ANLAR... İşte Berke Özer'in yaptığı kurtarış... TIKLA İZLE | Berke Özer'den Barcola'ya gol izni yok! BERKE'DEN BİR KURTARIŞ DAHA 34. dakikada Berke Özer, Mbappe'nin yaptığı vuruşta açıyı kapatarak golü engelledi. 38. dakikada Berke Özer, Michael Olise'nin uzak köşeye vuruşunda müthiş bir kurtarışa imza attı. Berke Özer aynı pozisyonda Barcola'nın vuruşunda da topu kurtardı.