Trend Galeri Trend Spor Fransa – Türkiye maçına Berke Özer damgası! İşte o anlar…

Fransa – Türkiye maçına Berke Özer damgası! İşte o anlar…

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında Fransa deplasmanında sahaya çıktı. Berke Özer yaptığı kurtarışlarla maçta ön plana çıktı.

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Giriş Tarihi: 15.11.2026 23:48
Fransa – Türkiye maçına Berke Özer damgası! İşte o anlar…

UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında Fransa ile Türkiye karşı karşıya geldi.

Fransa – Türkiye maçına Berke Özer damgası! İşte o anlar…

Fransa maçında ilk 11'de sahaya çıkan kaleci Berke Özer, 522 gün sonra milli formayı giydi.

Fransa – Türkiye maçına Berke Özer damgası! İşte o anlar…

Berke, son olarak 11 Haziran 2025'te Meksika ile ABD'de oynanan hazırlık maçında kaleyi korumuştu.

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Fransa – Türkiye maçına Berke Özer damgası! İşte o anlar…

12 Ekim 2025'te milli takım kampından izinsiz ayrıldığı gerekçesiyle uzun bir süre milli takım aday kadrosuna çağrılmayan Berke, Fransa karşısında kaleye geçti.

Fransa – Türkiye maçına Berke Özer damgası! İşte o anlar…

BERKE İZİN VERMEDİ

14. dakikada Berke Özer, Mbappe'nin yakın köşeye doğru vuruşunda gol izni vermedi.

Fransa – Türkiye maçına Berke Özer damgası! İşte o anlar…

Berke Özer, 21. dakikada Bradley Barcola'ya karşı karşıya pozisyonda aşırtma denemesinde yine gol izni vermedi.

Fransa – Türkiye maçına Berke Özer damgası! İşte o anlar…

İŞTE O ANLAR…

İşte Berke Özer'in yaptığı kurtarış…

TIKLA İZLE | Berke Özer'den Barcola'ya gol izni yok!

Fransa – Türkiye maçına Berke Özer damgası! İşte o anlar…

BERKE'DEN BİR KURTARIŞ DAHA

34. dakikada Berke Özer, Mbappe'nin yaptığı vuruşta açıyı kapatarak golü engelledi.

Fransa – Türkiye maçına Berke Özer damgası! İşte o anlar…

38. dakikada Berke Özer, Michael Olise'nin uzak köşeye vuruşunda müthiş bir kurtarışa imza attı. Berke Özer aynı pozisyonda Barcola'nın vuruşunda da topu kurtardı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #UEFA ULUSLAR LİGİ #BERKE ÖZER #TÜRKİYE #FRANSA