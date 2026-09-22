Fransa’da Türkiye maçı öncesi Mbappe gelişmesi! Antrenmanda yer almadı...

Teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fransa'da Kylian Mbappe gelişmesi yaşandı. Fransız futbolcu, bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmadı. Real Madrid forması giyen golcü oyuncunun soğuk algınlığı şikayetleri nedeniyle tedbir amaçlı dinlendirildiği aktarıldı. L'Equipe'te yer alan habere göre sağlık ekibi, Mbappe'nin durumunu yakından takip ediyor. Yıldız futbolcunun Türkiye karşısında forma giyip giymeyeceğinin maç günü netlik kazanacağı belirtildi. A Milli Futbol Takımımız, Fransa ile 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.