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Fransa’da Türkiye maçı öncesi Mbappe gelişmesi! Antrenmanda yer almadı...

Fransa'da UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı karşılaşma öncesi Kylian Mbappe gelişmesi yaşandı. Yıldız futbolcu antrenmanda yer almadı. İşte sebebi...

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Giriş Tarihi: 22.09.2026 22:37 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 22:42
Fransa’da Türkiye maçı öncesi Mbappe gelişmesi! Antrenmanda yer almadı...

Teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fransa'da Kylian Mbappe gelişmesi yaşandı.

Fransa’da Türkiye maçı öncesi Mbappe gelişmesi! Antrenmanda yer almadı...

Fransız futbolcu, bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmadı. Real Madrid forması giyen golcü oyuncunun soğuk algınlığı şikayetleri nedeniyle tedbir amaçlı dinlendirildiği aktarıldı.

Fransa’da Türkiye maçı öncesi Mbappe gelişmesi! Antrenmanda yer almadı...

L'Equipe'te yer alan habere göre sağlık ekibi, Mbappe'nin durumunu yakından takip ediyor.

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Fransa’da Türkiye maçı öncesi Mbappe gelişmesi! Antrenmanda yer almadı...

Yıldız futbolcunun Türkiye karşısında forma giyip giymeyeceğinin maç günü netlik kazanacağı belirtildi.

Fransa’da Türkiye maçı öncesi Mbappe gelişmesi! Antrenmanda yer almadı...

A Milli Futbol Takımımız, Fransa ile 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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