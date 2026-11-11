Trend Galeri Trend Spor Fransa’ya bir şok da Mbappe’den! Fransızlar Türkiye maçı öncesi duyurdu

Fransa’ya bir şok da Mbappe’den! Fransızlar Türkiye maçı öncesi duyurdu

A Milli Futbol Takımımız ile pazar günü sahasında karşılaşacak olan Fransa'ya kötü haberler gelmeye devam ediyor. Fransız basını, Kylian Mbappe ile ilgili gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.11.2026 15:25