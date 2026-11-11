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Fransa’ya bir şok da Mbappe’den! Fransızlar Türkiye maçı öncesi duyurdu

A Milli Futbol Takımımız ile pazar günü sahasında karşılaşacak olan Fransa'ya kötü haberler gelmeye devam ediyor. Fransız basını, Kylian Mbappe ile ilgili gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 11.11.2026 15:25
Fransa’ya bir şok da Mbappe’den! Fransızlar Türkiye maçı öncesi duyurdu

A Milli Takımımızın Uluslar A Ligi'nde pazar günü karşılaşacağı Fransa'ya bir kötü haber daha geldi.

Fransa’ya bir şok da Mbappe’den! Fransızlar Türkiye maçı öncesi duyurdu

Juventus forması giyen stoper Pierre Kalulu'nun önceki gün sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklanmıştı.

Fransa’ya bir şok da Mbappe’den! Fransızlar Türkiye maçı öncesi duyurdu

Dün de forvet Marcus Thuram'ın yapılan kontrolleri sonrası, kulübü İnter'e dönmesine karar verildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fransa’ya bir şok da Mbappe’den! Fransızlar Türkiye maçı öncesi duyurdu

Real Madrid'in ön liberosu Aurelien Tchouameni de kadrodan çıkarıldı.

Fransa’ya bir şok da Mbappe’den! Fransızlar Türkiye maçı öncesi duyurdu

Thuram'ın yerine 20 yaşındaki Eli Junior Kroupi ilk kez Fransa A Milli Takımı'na davet edildi.

Fransa’ya bir şok da Mbappe’den! Fransızlar Türkiye maçı öncesi duyurdu

MBAPPE ŞOKU!

Fransa'da bu 3 sakatlığın ardından bu kez Kylian Mbappe şoku yaşandı.

Fransa’ya bir şok da Mbappe’den! Fransızlar Türkiye maçı öncesi duyurdu

Fransız basınında yer alan habere göre, Real Madrid'in yıldız golcüsünün İtalya maçı için yapılan antrenmanda yer almadığı belirtildi.

Fransa’ya bir şok da Mbappe’den! Fransızlar Türkiye maçı öncesi duyurdu

Fransa Futbol Federasyonu tarafından yıldız oyuncunun sakatlığına dair resmi bir açıklama gelmedi.

Fransa’ya bir şok da Mbappe’den! Fransızlar Türkiye maçı öncesi duyurdu

Mbappe'nin Fransa'nın 12 Kasım Perşembe günü oynayacağı İtalya maçında oynaması beklenmiyor.

Fransa’ya bir şok da Mbappe’den! Fransızlar Türkiye maçı öncesi duyurdu

Fransız yıldızın 15 Kasım Pazar günü Türkiye ile oynayacakları maçta süre alıp almayacağı ise henüz netleşmedi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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