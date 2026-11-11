Fransa’ya bir şok da Mbappe’den! Fransızlar Türkiye maçı öncesi duyurdu

A Milli Takımımızın Uluslar A Ligi'nde pazar günü karşılaşacağı Fransa'ya bir kötü haber daha geldi. Juventus forması giyen stoper Pierre Kalulu'nun önceki gün sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklanmıştı. Dün de forvet Marcus Thuram'ın yapılan kontrolleri sonrası, kulübü İnter'e dönmesine karar verildi. Real Madrid'in ön liberosu Aurelien Tchouameni de kadrodan çıkarıldı. Thuram'ın yerine 20 yaşındaki Eli Junior Kroupi ilk kez Fransa A Milli Takımı'na davet edildi. MBAPPE ŞOKU! Fransa'da bu 3 sakatlığın ardından bu kez Kylian Mbappe şoku yaşandı. Fransız basınında yer alan habere göre, Real Madrid'in yıldız golcüsünün İtalya maçı için yapılan antrenmanda yer almadığı belirtildi. Fransa Futbol Federasyonu tarafından yıldız oyuncunun sakatlığına dair resmi bir açıklama gelmedi. Mbappe'nin Fransa'nın 12 Kasım Perşembe günü oynayacağı İtalya maçında oynaması beklenmiyor. Fransız yıldızın 15 Kasım Pazar günü Türkiye ile oynayacakları maçta süre alıp almayacağı ise henüz netleşmedi.