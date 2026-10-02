Trend Galeri Trend Spor Fred Fenerbahçe’den neden ayrıldı? İlk kez açıkladı...

Fred Fenerbahçe’den neden ayrıldı? İlk kez açıkladı...

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde ayrılan Fred, Brezilya ekibi Atletico Mineiro'ya imza atmıştı. Tecrübeli orta saha ayrılık sebebini açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 02.10.2026 17:43 Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 17:45
Fred Fenerbahçe’den neden ayrıldı? İlk kez açıkladı...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fred, dikkat çeken bir transfer itirafında bulundu.

Fred Fenerbahçe’den neden ayrıldı? İlk kez açıkladı...

Sarı-lacivertli takımdan Brezilya ekibi Atletico Mineiro'ya imza atan tecrübeli orta saha, ayrılık sebebini açıkladı.

Fred Fenerbahçe’den neden ayrıldı? İlk kez açıkladı...

CNN Brezilya'ya konuşan başarılı oyuncu, sarı-lacivertlilerden ayrılık sürecine ilişkin çarpıcı itiraflar yaptı.

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Fred Fenerbahçe’den neden ayrıldı? İlk kez açıkladı...

Fred yaptığı açıklamada şu ifadeliri kullandı: "Başka taliplerim de vardı. Menajerim São Paulolu ve Palmeiras taraftarı. Bana, 'Gel Palmeiras'a gidelim, Leila seni bizzat takımda istiyor' dedi. 'Hayır' dedim. 'Döneceksem sadece Atletico Mineiro'ya dönerim, yoksa Türkiye'de kalırım.'

Fred Fenerbahçe’den neden ayrıldı? İlk kez açıkladı...

Dünyanın en büyük kulüplerinde oynamak, Avrupa sahnesine çıkmak, Dünya Kupası'nda boy göstermek... Bu hayallerimin hepsini zaten gerçekleştirdim.

Fred Fenerbahçe’den neden ayrıldı? İlk kez açıkladı...

Artık eve dönme vaktiydi. Çocuklar yüzünden karar vermek kolay olmadı ama doğru zamanın geldiğini hissettim."

Fred Fenerbahçe’den neden ayrıldı? İlk kez açıkladı...

33 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fred Fenerbahçe’den neden ayrıldı? İlk kez açıkladı...

Fenerbahçe, Fred'i 2023 yılında 9.74 milyon euro karşılığında Manchester United'dan kadrosuna katmıştı.

Fred Fenerbahçe’den neden ayrıldı? İlk kez açıkladı...

Sarı-lacivertli takım, yaz transfer döneminde tecrübeli orta sahayı 2 milyon euro karşılığında Atletico Mineiro'ya gönderdi.

Fred Fenerbahçe’den neden ayrıldı? İlk kez açıkladı...

Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli forma ile toplam 129 maça çıktı.

Fred Fenerbahçe’den neden ayrıldı? İlk kez açıkladı...

Fred 9258 dakika süre alırken, 12 gol ve 21 asistlik katkı sağladı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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