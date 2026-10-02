Fred Fenerbahçe’den neden ayrıldı? İlk kez açıkladı...

Fred yaptığı açıklamada şu ifadeliri kullandı: "Başka taliplerim de vardı. Menajerim São Paulolu ve Palmeiras taraftarı. Bana, 'Gel Palmeiras'a gidelim, Leila seni bizzat takımda istiyor' dedi. 'Hayır' dedim. 'Döneceksem sadece Atletico Mineiro'ya dönerim, yoksa Türkiye'de kalırım.'