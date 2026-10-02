Fred Fenerbahçe’den neden ayrıldı? İlk kez açıkladı...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fred, dikkat çeken bir transfer itirafında bulundu. Sarı-lacivertli takımdan Brezilya ekibi Atletico Mineiro'ya imza atan tecrübeli orta saha, ayrılık sebebini açıkladı. CNN Brezilya'ya konuşan başarılı oyuncu, sarı-lacivertlilerden ayrılık sürecine ilişkin çarpıcı itiraflar yaptı. Fred yaptığı açıklamada şu ifadeliri kullandı: 'Başka taliplerim de vardı. Menajerim São Paulolu ve Palmeiras taraftarı. Bana, 'Gel Palmeiras'a gidelim, Leila seni bizzat takımda istiyor' dedi. 'Hayır' dedim. 'Döneceksem sadece Atletico Mineiro'ya dönerim, yoksa Türkiye'de kalırım.' Dünyanın en büyük kulüplerinde oynamak, Avrupa sahnesine çıkmak, Dünya Kupası'nda boy göstermek... Bu hayallerimin hepsini zaten gerçekleştirdim. Artık eve dönme vaktiydi. Çocuklar yüzünden karar vermek kolay olmadı ama doğru zamanın geldiğini hissettim.' 33 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe, Fred'i 2023 yılında 9.74 milyon euro karşılığında Manchester United'dan kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli takım, yaz transfer döneminde tecrübeli orta sahayı 2 milyon euro karşılığında Atletico Mineiro'ya gönderdi. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli forma ile toplam 129 maça çıktı. Fred 9258 dakika süre alırken, 12 gol ve 21 asistlik katkı sağladı.