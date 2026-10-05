Trend Galeri Trend Spor Fred, Jhon Duran’ın Fenerbahçe’de idmana çıkmama sebebini açıkladı!

Fred, Jhon Duran’ın Fenerbahçe’de idmana çıkmama sebebini açıkladı!

Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya ekibi Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, sarı-lacivertli eski futbolcu Jhon Duran için olay itiraflarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 05.10.2026 12:12 Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 12:13
Fred, Jhon Duran’ın Fenerbahçe’de idmana çıkmama sebebini açıkladı!

Fenerbahçe'den geçtiğimiz yaz Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, Jhon Duran için gündem olacak ifadeler kullandı.

Fred, Jhon Duran’ın Fenerbahçe’de idmana çıkmama sebebini açıkladı!

Brezilya basınına konuşan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Birlikte oynadığın çılgın kişi kimdi?" sorusuna Jhon Duran cevabını verdi.

Fred, Jhon Duran’ın Fenerbahçe’de idmana çıkmama sebebini açıkladı!

Kolombiyalı futbolcu için Fred şu ifadeleri kullandı: "Duran, kesinlikle Jhon Duran! Adam hiçbir şeyi önemsemiyor, hiçbir şeyi takmıyor (gülerek). Çok komik, eğlenceli bir çocuk. İyi biri aslında.

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Fred, Jhon Duran’ın Fenerbahçe’de idmana çıkmama sebebini açıkladı!

Ona 'Hadi Duran, gel antrenman yapalım' derdik, o ise bize 'Beyler ben zaten zenginim, koşmama gerek yok' derdi. Dedikten sonra da revire gidip kaytarırdı (gülerek).

Fred, Jhon Duran’ın Fenerbahçe’de idmana çıkmama sebebini açıkladı!

Zenit'e gidecekti, ona 'Ooo, artık daha fazla para kazanacaksın' diye takıldım. 'Ne kadar çok, o kadar iyi!' dedi.

Fred, Jhon Duran’ın Fenerbahçe’de idmana çıkmama sebebini açıkladı!

Aslında gerçekten iyi biri, kalbinin temiz olduğunu anlıyorsun. Ama işte... Aston Villa'daydı, sonra Al Nassr'ın yolunu tuttu ve inanılmaz bir sözleşme imzaladı. Şu an Kolombiya'nın her yerini almıştır adam."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ATLETİCO MİNEİRO #FENERBAHÇE #BREZİLYA #JHON DURAN