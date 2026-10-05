Fred, Jhon Duran’ın Fenerbahçe’de idmana çıkmama sebebini açıkladı!

Fenerbahçe'den geçtiğimiz yaz Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, Jhon Duran için gündem olacak ifadeler kullandı. Brezilya basınına konuşan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 'Birlikte oynadığın çılgın kişi kimdi?' sorusuna Jhon Duran cevabını verdi. Kolombiyalı futbolcu için Fred şu ifadeleri kullandı: 'Duran, kesinlikle Jhon Duran! Adam hiçbir şeyi önemsemiyor, hiçbir şeyi takmıyor (gülerek). Çok komik, eğlenceli bir çocuk. İyi biri aslında. Ona 'Hadi Duran, gel antrenman yapalım' derdik, o ise bize 'Beyler ben zaten zenginim, koşmama gerek yok' derdi. Dedikten sonra da revire gidip kaytarırdı (gülerek). Zenit'e gidecekti, ona 'Ooo, artık daha fazla para kazanacaksın' diye takıldım. 'Ne kadar çok, o kadar iyi!' dedi. Aslında gerçekten iyi biri, kalbinin temiz olduğunu anlıyorsun. Ama işte... Aston Villa'daydı, sonra Al Nassr'ın yolunu tuttu ve inanılmaz bir sözleşme imzaladı. Şu an Kolombiya'nın her yerini almıştır adam.'