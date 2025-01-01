Trend Galeri Trend Spor FUTBOL HABERİ: Premier Lig devinin transfer listesi sızdı: Arda Güler'i de istiyorlar...

FUTBOL HABERİ: Premier Lig devinin transfer listesi sızdı: Arda Güler'i de istiyorlar...

Son dakika haberi: İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli oyuncu için her geçen gün farklı takım ismi yazılıyor. 19 yaşındaki yıldız futbolcu için son iddia İngiltere'den geldi. İngiliz basını, Premier Lig devinin transfer listesini ortaya çıkardı. Listede Arda Güler'in de yer alması dikkatleri çekti. İşte Arda Güler'i isteyen takım...

Giriş Tarihi: 01.01.2025 18:00 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 18:03
FUTBOL HABERİ: Premier Lig devinin transfer listesi sızdı: Arda Güler’i de istiyorlar...

Avrupa'da ara transfer dönemi resmen başlarken, gözler Real Madrid forması giyen Arda Güler'e çevrildi.

FUTBOL HABERİ: Premier Lig devinin transfer listesi sızdı: Arda Güler’i de istiyorlar...

Takımdan kiralık olarak ayrılmaya sıcak baktığı iddia edilen Arda Güler'in takımdaki geleceği merak konusu.

FUTBOL HABERİ: Premier Lig devinin transfer listesi sızdı: Arda Güler’i de istiyorlar...

PEK ÇOK TAKIM DEVREDE

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana ismi sık sık diğer Avrupa takımlarıyla anılan yıldız oyuncu için pek çok takım harekete geçti.

FUTBOL HABERİ: Premier Lig devinin transfer listesi sızdı: Arda Güler’i de istiyorlar...

İngiliz basını, milli yıldız için flaş bir transfer iddiasında bulundu ve Premier Lig devinin listesini yayınladı.

FUTBOL HABERİ: Premier Lig devinin transfer listesi sızdı: Arda Güler’i de istiyorlar...

Habere göre, Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Arsenal, ara transfer döneminde hücum hattına takviye gerçekleştirmek istiyor.

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