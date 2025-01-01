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FUTBOL HABERİ: Premier Lig devinin transfer listesi sızdı: Arda Güler'i de istiyorlar...
FUTBOL HABERİ: Premier Lig devinin transfer listesi sızdı: Arda Güler'i de istiyorlar...
Son dakika haberi: İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli oyuncu için her geçen gün farklı takım ismi yazılıyor. 19 yaşındaki yıldız futbolcu için son iddia İngiltere'den geldi. İngiliz basını, Premier Lig devinin transfer listesini ortaya çıkardı. Listede Arda Güler'in de yer alması dikkatleri çekti. İşte Arda Güler'i isteyen takım...
Giriş Tarihi: 01.01.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 18:03