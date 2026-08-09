Trend Galeri Trend Spor Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig'in eski yıldızları listeyi salladı...

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig'in eski yıldızları listeyi salladı...

Futbolda bazı isimler oynadıkları döneme damgasını vurarak tarihe geçti. Yapay zeka ChatGPT, futbolda en iyi 100 futbolcuyu içeren bir liste hazırladı. Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen isimler de listede yer buldu. İşte tarihinin en özel 100 futbolcusu...

Giriş Tarihi: 09.08.2026 16:03 Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 16:04
Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

Yapay zeka, dünya futbol tarihinin en iyi 100 oyuncusunu sıraladı.İşte kimilerinin Süper Lig'de de forma giydiği dünyanın en iyi 100 futbolcusunun yer aldığı tam liste...

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

100- Gheorghe Hagi

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

99- Erwin Sanchez

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

98- Michael Laudrup

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

97- Didi

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

96- Marcelo

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

95- Teofilo Cubilas

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

94- Philipp Lahm

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

93- Sandro Mazzola

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

92- Hugo Sanchez

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

91- Enzo Francescoli

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

90- Sergio Aguero

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

89- Riquelme

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

88- Mesut Özil

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

87- Elias Figueroa

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

86- Kylian Mbappe

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

85- Karim Benzema

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

84- Dino Zoff

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

83- Frank Lampard

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

82- Steven Gerrard

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

81- Ruud Gullit

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

80- Arturo Vidal

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

79- Dejan Savicevic

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

78- David Beckham

Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig’in eski yıldızları listeyi salladı...

77- Johan Neeskens