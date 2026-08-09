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Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu açıklandı! Süper Lig'in eski yıldızları listeyi salladı...

Futbolda bazı isimler oynadıkları döneme damgasını vurarak tarihe geçti. Yapay zeka ChatGPT, futbolda en iyi 100 futbolcuyu içeren bir liste hazırladı. Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen isimler de listede yer buldu. İşte tarihinin en özel 100 futbolcusu...

Giriş Tarihi: 09.08.2026 16:03 Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 16:04