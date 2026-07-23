Futbol tarihinin en iyi 40 futbolcusu! Efsane isimler listeyi altüst etti...

Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 40 futbolcusu açıklandı. Givemesport kaynaklı listede zirvenin sahibi belli oldu. 40. KENNY DALGLISH 39. MICHAEL LAUDRUP 38. LUIS SUAREZ 37. BOBBY MOORE 36. GIUSEPPE MEAZZA 35. STANLEY MATTHEWS 34. GARETH BALE 33. MANUEL NEUER 32. CARLOS ALBERTO 31. KAKA 30. RIVALDO 29. ROBERTO BAGGIO 28. GEORGE BEST 27. RUUD GULLIT 26. THIERRY HENRY 25. LOTHAR MATTHAUS 24. LUKA MODRIC 23. XAVI HERNANDEZ 22. ROMARIO 21. ANDRES INIESTA 20. RONALDINHO 19. LEV YASHIN 18. BOBBY CHARLTON 17. MARCO VAN BASTEN 16. EUSEBIO 15. FRANCO BARESI 14. GARRINCHA 13. PAOLO MALDINI 12. GERD MULLER 11. MICHEL PLATINI 10. FERENC PUSKAS 9. RONALDO NAZARIO 8. ZINEDINE ZIDANE 7. FRANZ BECKENBAUER 6. ALFREDO DI STEFANO 5. JOHAN CRUYFF 4. DIEGO ARMANDO MARADONA 3. PELE 2. CRISTIANO RONALDO 1. LIONEL MESSI