Trend Galeri Trend Spor Futbol tarihinin en iyi 40 futbolcusu! Efsane isimler listeyi altüst etti...

Futbol tarihinin en iyi 40 futbolcusu! Efsane isimler listeyi altüst etti...

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış en iyi 40 futbolcu sıralandı. İngiliz dijital spor yayıncısı Givemesport'un hazırladığı listede zirvenin sahibi belli oldu.

Giriş Tarihi: 23.07.2026 16:11 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 16:12
Futbol tarihinin en iyi 40 futbolcusu! Efsane isimler listeyi altüst etti...

Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 40 futbolcusu açıklandı. Givemesport kaynaklı listede zirvenin sahibi belli oldu.

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40. KENNY DALGLISH

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39. MICHAEL LAUDRUP

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38. LUIS SUAREZ

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37. BOBBY MOORE

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36. GIUSEPPE MEAZZA

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35. STANLEY MATTHEWS

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34. GARETH BALE

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33. MANUEL NEUER

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32. CARLOS ALBERTO

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31. KAKA

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30. RIVALDO

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29. ROBERTO BAGGIO

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28. GEORGE BEST

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27. RUUD GULLIT

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26. THIERRY HENRY

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25. LOTHAR MATTHAUS

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24. LUKA MODRIC

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23. XAVI HERNANDEZ

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22. ROMARIO

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21. ANDRES INIESTA

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20. RONALDINHO

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19. LEV YASHIN

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18. BOBBY CHARLTON

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17. MARCO VAN BASTEN