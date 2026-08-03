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Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları listesi yayınlandı. Hazırlanan listede zirvenin sahibi belli oldu. Öte yandan Süper Lig'in eski yıldızı listede yer aldı.

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Giriş Tarihi: 03.08.2026 18:01 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 18:03
Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

Dünya futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları açıklandı. Give Me Sport tarafından hazırlanan listede zirvenin sahibi netlik kazandı. İşte dünyanın en iyi savunma oyuncuları…

Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

21- Lilian Thuram | Fransa

Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

20- Javier Zanetti | Arjantin

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Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

19- Virgil Van Dijk | Hollanda

Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

18- Matthias Sammer | Almanya

Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

17- Ruud Krol | Hollanda

Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

16- John Terry | İngiltere

Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

15- Ronald Koeman | Hollanda

Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

14- Ashley Cole | İngiltere

Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

13- Carles Puyol | İspanya

Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

12- Philipp Lahm | Almanya

Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

11- Roberto Carlos | Fenerbahçe

Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

10- Fabio Cannavaro | İtalya

Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

9- Carlos Alberto | Brezilya

Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

8- Sergio Ramos | İspanya

Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

7- Cafu | Brezilya

Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

6- Alessandro Nesta | İtalya

Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

5- Gaetano Scirea | İtalya

Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

4- Bobby Moore | İngiltere

Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

3- Franco Baresi | İtalya

Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

2- Paolo Maldini | İtalya

Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

1- Franz Beckenbauer | Almanya

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #VİRGİL VAN DİJK