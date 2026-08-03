Futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları! Süper Lig’in eski yıldızı listede

Dünya futbol tarihinin en iyi savunma oyuncuları açıklandı. Give Me Sport tarafından hazırlanan listede zirvenin sahibi netlik kazandı. İşte dünyanın en iyi savunma oyuncuları... 21- Lilian Thuram | Fransa 20- Javier Zanetti | Arjantin 19- Virgil Van Dijk | Hollanda 18- Matthias Sammer | Almanya 17- Ruud Krol | Hollanda 16- John Terry | İngiltere 15- Ronald Koeman | Hollanda 14- Ashley Cole | İngiltere 13- Carles Puyol | İspanya 12- Philipp Lahm | Almanya 11- Roberto Carlos | Fenerbahçe 10- Fabio Cannavaro | İtalya 9- Carlos Alberto | Brezilya 8- Sergio Ramos | İspanya 7- Cafu | Brezilya 6- Alessandro Nesta | İtalya 5- Gaetano Scirea | İtalya 4- Bobby Moore | İngiltere 3- Franco Baresi | İtalya 2- Paolo Maldini | İtalya 1- Franz Beckenbauer | Almanya