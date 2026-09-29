Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

Dünya futbol tarihinin en pahalı 25 transferi açıklandı. Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku hazırlanan listede dikkat çekti. En pahalı 25 transfer arasında şaşırtan isimler kendisine yer buldu. İşte futbol tarihinin en pahalı 25 transferi... 1- Neymar | Paris Saint Germain | 222 milyon Euro 2- Kylian Mbappe | Paris Saint Germain | 180 milyon Euro 3- Ousmane Dembele | Barcelona | 148 milyon Euro 4- Enzo Fernandez | Manchester City | 145 milyon Euro 5- Alexander Isak | Liverpool | 145 milyon Euro 6- Morgan Rogers | Chelsea | 138 milyon Euro 7- Elliot Anderson | Manchester City | 135 milyon Euro 8- Philippe Coutinho | Barcelona | 135 milyon Euro 9- Joao Felix | Atletico Madrid | 127 milyon Euro 10- Jude Bellingham | Real Madrid | 127 milyon Euro 11- Yan Diomande | Real Madrid | 125 milyon Euro 12- Bradley Barcola | Liverpool | 125 milyon Euro 13- Florian Wirtz | Liverpool | 125 milyon Euro 14- Enzo Fernandez | Chelsea | 121 milyon Euro 15- Eden Hazard | Chelsea | 120 milyon Euro 16- Antoine Griezmann | Barcelona | 120 milyon Euro 17- Jack Grealish | Manchester City | 117 milyon Euro 18- Cristiano Ronaldo | Juventus | 117 milyon Euro 19- Declan Rice | Arsenal | 116 milyon Euro 20- Moises Caicedo | Chelsea | 116 milyon Euro 21- Romelu Lukaku | Chelsea | 113 milyon Euro 22- Sandro Tonali | Tottenham | 108 milyon Euro 23- Paul Pogba | Manchester United | 105 milyon Euro 24- Gareth Bale | Real Madrid | 101 milyon Euro 25- Kai Havertz | Chelsea | 100 milyon Euro