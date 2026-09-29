Trend Galeri Trend Spor Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

Dünya futbol tarihinin en pahalı 25 transferi belli oldu. Fenerbahçeli yıldız Romelu Lukaku listede kendine yer buldu. Transfermarkt verilerine göre en pahalı 25 transferi sizler için derledik.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 29.09.2026 17:21 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 17:24
Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

Dünya futbol tarihinin en pahalı 25 transferi açıklandı. Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku hazırlanan listede dikkat çekti. En pahalı 25 transfer arasında şaşırtan isimler kendisine yer buldu. İşte futbol tarihinin en pahalı 25 transferi…

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

1- Neymar | Paris Saint Germain | 222 milyon Euro

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

2- Kylian Mbappe | Paris Saint Germain | 180 milyon Euro

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

3- Ousmane Dembele | Barcelona | 148 milyon Euro

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

4- Enzo Fernandez | Manchester City | 145 milyon Euro

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

5- Alexander Isak | Liverpool | 145 milyon Euro

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

6- Morgan Rogers | Chelsea | 138 milyon Euro

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

7- Elliot Anderson | Manchester City | 135 milyon Euro

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

8- Philippe Coutinho | Barcelona | 135 milyon Euro

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

9- Joao Felix | Atletico Madrid | 127 milyon Euro

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

10- Jude Bellingham | Real Madrid | 127 milyon Euro

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

11- Yan Diomande | Real Madrid | 125 milyon Euro

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

12- Bradley Barcola | Liverpool | 125 milyon Euro

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

13- Florian Wirtz | Liverpool | 125 milyon Euro

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

14- Enzo Fernandez | Chelsea | 121 milyon Euro

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

15- Eden Hazard | Chelsea | 120 milyon Euro

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

16- Antoine Griezmann | Barcelona | 120 milyon Euro

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

17- Jack Grealish | Manchester City | 117 milyon Euro

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

18- Cristiano Ronaldo | Juventus | 117 milyon Euro

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

19- Declan Rice | Arsenal | 116 milyon Euro

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

20- Moises Caicedo | Chelsea | 116 milyon Euro

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

21- Romelu Lukaku | Chelsea | 113 milyon Euro

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

22- Sandro Tonali | Tottenham | 108 milyon Euro

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

23- Paul Pogba | Manchester United | 105 milyon Euro

Futbol tarihinin en pahalı 25 transferi! Romelu Lukaku listeyi salladı

24- Gareth Bale | Real Madrid | 101 milyon Euro