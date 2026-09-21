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Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Futbol dünyasının yıldız isimlerinin sofralarından eksik etmediği yemekler ortaya çıktı. Listede yer alan sıra dışı tercihler gündem olurken, Arda Güler'in favori yemeği de büyük şaşırttı. İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri...

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Giriş Tarihi: 21.09.2026 19:45 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 19:46
Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Saha içindeki performanslarıyla adından söz ettiren yıldız futbolcuların mutfak tercihleri ortaya çıktı. Kebaptan suşiye uzanan listede en çok konuşulan isimlerden biri ise Arda Güler oldu; genç yıldızın favorisi büyük sürpriz yarattı.

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Vinícius Júnior

Brezilya mutfağı ve et

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Jude Bellingham

Protein ağırlıklı öğünler

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Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Pedri

Hafif Akdeniz yemekleri

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Marcus Rashford

Tavuk ve makarna

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Bruno Fernandes

Balık ve pilav

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Didier Drogba (Eski futbolcu)

Et yemekleri

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Kaka (Eski futbolcu)

Hafif ve sağlıklı yemekler

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Ronaldinho (Eski futbolcu)

Barbekü

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Eden Hazard (Eski futbolcu)

Pizza ve burger

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Gareth Bale (Eski futbolcu)

Tavuk ve makarna

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Heung-min Son

Kore yemekleri

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Sadio Mane

Pirinç bazlı yemekler

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Virgil van Dijk

Et ve sebze

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Harry Kane

Tavuk, sebze, pirinç

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Mesut Özil (Eski futbolcu)

Kebap

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Paul Pogba

Makarna ve Fransız yemekleri

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Antoine Griezmann

Hamburger

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Sergio Ramos

Deniz ürünleri

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Luka Modrić

Akdeniz mutfağı

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Karim Benzema

Izgara et ve pilav

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Mohamed Salah

Koshari

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Erling Haaland

Kırmızı et ve yüksek proteinli yiyecekler

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Kevin De Bruyne

Makarna ve deniz ürünleri

Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...

Robert Lewandowski

Dengeli protein + karbonhidrat