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Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...
Futbolcuların en sevdiği yemekler ortaya çıktı! Türk yıldızların tercihleri şaşırttı...
Futbol dünyasının yıldız isimlerinin sofralarından eksik etmediği yemekler ortaya çıktı. Listede yer alan sıra dışı tercihler gündem olurken, Arda Güler'in favori yemeği de büyük şaşırttı. İşte yıldız futbolcuların favori yemekleri...
Giriş Tarihi: 21.09.2026 19:45
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 19:46